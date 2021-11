Jak na první milování aneb milostný chtíč ruku v ruce se zodpovědností

Pokud si myslíte, že je první milování za trest, jste na omylu. Neposlouchejte řečičky o tom, co říkají zkušenější kamarádi. Každé poprvé je neznámé, ale také příjemné. Rozhodně záleží na tom, zda je jeden z partnerů zkušenější, anebo jste oba milováním nepolíbení.

Když máte vztah

Nebudeme se rozepisovat o tom, jak poznat tu pravou či pravého. To musíte poznat sami. Pakliže jste spolu už nějakou dobu ve vztahu a chtěli byste ho posunout na vyšší level, udělejte to. Milování je příjemné a prohloubíte partnerskou důvěru. Navíc je zdraví prospěšné a budete se při něm i po něm cítit naprosto skvěle. Potom vám nepřijde důležité trápit se otázkou jak na první milování, prostě se budete řídit hlasem svého srdce. Na co byste však neměli zapomenout, je kondom!

První milování je jako maturita

Je úplně jedno, zda jste kluk či holka. Prvnímu milování se přikládá velká váha a mnoho lidí se cítí jako před maturitou. Možná na tom něco bude, protože první milování je taková zkouška dospělosti. V žádném případě byste neměli na nic spěchat a ověřit si vážnost aktuálního vztahu. Když už se budete milovat, naprosto se uvolněte a nenechte se do ničeho nutit. Vše bude nové a krásné. Pokud máte obavy, navzájem si o nich popovídejte. Dívka se může stydět úplně nahá a kluk si nemusí být jistý tím, jak nasadit kondom.

Najděte si příjemné místo a navoďte romantickou atmosféru. Nikam nespěchejte, povídejte si a své první milování si užívejte. Nikdy však nezapomeňte na použití kondomu. Po ruce mějte také lubrikant, díky němu bude milování bezbolestné.