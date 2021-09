Jak připravit dům na zimu: Na tyhle věci se opravdu nevyplatí zapomenout

Připravili jsme si pro vás ty nejdůležitější kroky přípravy vašeho domu na zimní měsíce.

Zkontrolujte vytápění

Pokud nevíte, jak na to, nejlepším způsobem je zaplatit profesionálovi, který váš vytápěcí systém zkontroluje.

Předejdete tak tomu, že vaše topení najednou přestane fungovat uprostřed zimy a vy byste tak museli několik dní čekat na jeho opravu v lyžařské kombinéze.

Natřete dřevo

Veškeré dřevo vně vašeho domu je nutné na zimu pečlivě připravit, jinak nemá šanci ji v pořádku ustát. Pokud chcete, aby vám venkovní dřevěné plochy vydržely léta, je nutné je chránit před působením živlů.

Největší problémy bývají s venkovními dřevěnými částmi oken a dveří, protože jsou často náchylné k hnilobě. Výměna těchto částí domu bývá nákladná, nejlepší strategií je proto prevence.

Dobře tedy dřevo na oknech a dveřích prohlédněte a pokud uvidíte, že na něm opadává barva nebo je naprasklé, je třeba zbytek barvy oškrábat, zacelit praskliny a znovu ho ošetřit příslušným nátěrem.

Vyčistěte okapy

Hned, jakmile ze stromů spadají poslední listy, je čas na čištění okapů. Pokud by se vám totiž znečištěné okapy ucpaly, voda, kterou svádějí na zem, by začala téct po omítce domu a poškodila by ji.

To ale není vše. Neprostupný okap může vést i k pomalému, ale jistému chátrání základů domu atd. Na tento úkol tedy rozhodně nezapomeňte.

Utěsněte tvrdé povrchy

Na zimu je potřeba připravit dokonce i vaši pergolu, chodníky nebo i příjezdovou cestu. Pečlivě zkontrolujte veškeré betonové povrchy okolo vašeho domu a v případě, že někde uvidíte prasklinu, naneste na ni betonový tmel.

Tak zajistíte, že vám vydrží ještě dlouhou řadu let.

Kontrola komína

Velmi důležitá je také pravidelná kontrola a čištění komína. Je nutné si v tomto období objednat kominíka, aby vám vyčistil komín a ujistil se, že je jeho další používání zcela bezpečné.

Zdroj: The Washington Post

