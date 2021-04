Jak se zbavit přebytečných kil a neublížit si? Zázraky se nekonají, začněte se hýbat

Dokonalé tělo bez zbytečného tuku. To si přeje snad každá žena i muž. Nevěřte ale na nějaké zázračné pilulky, které to vyřeší za vás. Nic takového neexistuje a vše jsou jen vyhozené peníze. Musíme vzít v úvahu, že lidské tělo je prostě složitý stroj a ne každému pomůže to, co zabere jiným. Co vše nabízí trh na hubnutí? Je to vždy bezpečné?