Jak si vybrat boží notebook pro vaše účely?

1. Domácí notebooky

Maximální všestrannost – to je to, co by měl splňovat domácí notebook. Ať už si na něm syn bude chtít zahrát onlinovku, dcera zeditovat fotky, nebo vaše lepší polovička zhlédnout nejnovější díl oblíbeného seriálu, bude tu pro ně.

Pořád jde ale o domácí počítač pro základní použití. Nemusíte tedy vybírat ty nejlepší parametry. Stačí se držet zlaté střední cesty, a to především u:

procesoru,

operační paměti,

velikosti úhlopříčky,

grafické karty.

U domácího notebooku vás nebude příliš trápit slabá vydrž baterie nebo hmotnost, protože v 90 % času bude stejně ležet doma na stole.

2. Pracovní/studentský notebook

Naopak pracovní nebo studentský notebook by neměl vážit tunu. Bude vaším každodenním parťákem na cestách do školy či do práce. I když ho budete nosit na zádech, a ne v ruce, vězte, že i 3 kila se časem pěkně pronesou.

Zároveň koukejte na rychlost SSD. Zvlášť pokud patříte k těm jedinců, kteří dobíhají na přednášku nebo pracovní schůzku na poslední chvíli. Aby vám neutekla žádná poznámka, potřebujete mít nastartovaný notebook hned po jeho otevření.

A v neposlední řadě budete muset s notebookem vydržet těch osm hodin „tlachání“ šéfa nebo učitele. Nesmrtelná baterie je proto z kategorie must-have.

3. Herní notebook

Na závěr trochu zábavy. I když kvalitní herní notebooky nejsou doménou jen zapřisáhlých pařmenů. Výkonný procesor, velký displej, kvalitní grafická karta a dostatečně velká operační paměť si už získaly srdce nejednoho grafika.

Výdrž baterie nebo hmotnost pro vás v případě herních notebooků ani nemohou být prioritou. Nadupaný přístroj za únosnou cenu bude chtě nechtě vážit přes tři kila, a když vám bez nabíječky vydrží dvě hodiny, budete rádi.