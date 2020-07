Jak správně krmit pejska: Chemie v granulích a nebezpečné hltání jsou jen špičkou ledovce

Pro zdravý a vitální život by i krmení psa mělo mít svá pravidla a měli byste vědět, jak správně svého čtyřnohého miláčka krmit. Pro jeho spokojený život je právě správná výživa důležitou součástí. Pro správné a zdravé krmení dospělého psa neexistuje univerzální návod, ale každý chovatel by měl jeho potřeby umět vnímat. Proto by měl být pes krmen podle svých individuálních nároků, věku i zatížení.