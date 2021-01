Jak správně odklízet sníh, aby nebolela záda: Páteř dostává zabrat, rozhodně to není banalita

Odklízení sněhu nedělá rád asi nikdo, ale mnoho lidí se této činnosti v zimě nevyhne. Pokud není člověk fyzicky zdatný a trénovaný, může si způsobit bolest zad či nepříjemné zranění. Jak ale odklízet sníh, abychom si neublížili? Abyste se při odklízení sněhu nenadřeli a nezatěžovali svoji páteř, je třeba dbát především na správné držení těla při práci a vždy dodržet správný postup.

Jen pro fyzicky zdatné

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, odklízení sněhu je fyzicky poměrně náročná činnost, která je navíc spojena především s jednostrannou zátěží. Pokud patříte k těm, kteří celý rok nemají žádnou nebo jen malou fyzickou aktivitu, měli byste vědět, že tato aktivita může způsobit problémy s pohybovým aparátem.

K lehčím zraněním patří například přetížení či natažení zádových svalů. "To se může projevit bolestí, která po určitém čase odezní. Při odklízení sněhu může ale dojít i k těžším zraněním, jako jsou například blokády páteře, nebo dokonce výhřez plotének. V tomto případě je už třeba vyhledat pomoc lékaře," říká MUDr. Michaela Tomanová – primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Důležité je držet záda rovně

S odklízením sněhu je dobré začít co nejdříve, dokud je sníh ještě čerstvý a není tak těžký nebo zmrzlý. Používejte nástroje vhodné pro vaši tělesnou konstituci, abyste se při odklízení sněhu nemuseli například ohýbat, nebo naopak, aby násada nebyla vyšší než vy. Zvolte spíše menší lopatu. Ta nepřetěžuje zádové svaly příliš těžkým nákladem.

Shrnujte sníh před sebou, držte násadu lopatu na jejím konci a ruku si zapřete o tělo. Využijete tak celou svou váhu. Při odklízení nahrnutého sněhu pak zvolte širší, stabilní stoj s rovnými zády tak, že rozkročíte nohy zhruba na šířku pánve a mírně pokrčíte v kolenou. Dostanete tak těžiště níže a budete se moci pevně zapřít. Zadní rukou držte násadu na jejím konci, přední rukou zase co nejvíce vpředu. Naberte sníh na lopatu shrnovače sněhu, násadu lopaty si zapřete o stehno zadní nohy.

Banalita? Vůbec ne

Rukou pak zatlačte na konec násady, tak využijete páky k tomu, abyste zvedli lopatu vodorovně s povrchem. "Následně postupně narovnávejte nohy. Neohýbejte se, ani neotáčejte v pase, raději se otočte celým tělem. Takto předejdete tomu, že byste celou tíhu sněhu zvedali pouze zády," vysvětluje MUDr. Michaela Tomanová.

Při odhazování sněhu není vhodné dělat rotační pohyby nebo odhazovat sníh před sebe. Tyto pohyby jsou pro páteř namáhavé a nebezpečné. Takto můžete bezpečně přenášet a odklízet sníh, aniž byste riskovali bolesti zad či případné zranění. Co může znít jako banalita, je přitom docela vážná věc. Při neopatrné práci může dojít opravdu k vážným poškozením zad. Tak to nepodceňujte, určitě se to nevyplatí.

KAM DÁL: Oblíbená hra na víkend: zaregistrujte seniora na očkování. Nyní se už dají sehnat termíny. Ale neví se, komu systém odesílá rodné číslo.