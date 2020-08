Jak ušetřit v domácnosti, když vše zdražuje? Máme pro vás skvělé tipy

Účet za vodu bude mnohem nižší

Prvním krokem bude zamyslet se nad tím, jak byste mohli spotřebovat jako domácnost mnohem méně vody. Zde se vyplácí postupné vyměnění klasického splachovacího systému vaší toalety za úsporný splachovač. Baterie umyvadla opatřete perlátorem, a vanu nahraďte sprchováním, při kterém spotřebujete až jednu třetinu vody oproti poležení si ve vaně. Ještě nemáte myčku? Velká škoda – právě ta vám dokáže významně snížit účet za vodu.

Hackněte váš účet za potraviny

I na poli potravin je třeba se zamyslet nad tím, jak ušetřit. Pokud máte v blízkosti přírodu, začněte využívat zdrojů, které zde jsou od pradávna. Vyrobíte si domácí bezový sirup, marmelády i bylinkové čaje, a to doslova za pakatel. Do přírody vás to netáhne? Zkuste nakupovat tak, že si dopředu určíte, jaký bude zhruba jídelníček vaší rodiny. Nekupujte nic navíc. Nenechte se zlákat slevami!

Nenechte se nachytat

Přiznejme si to. I když se Češi v průzkumech odkazují na to, že slevovým akcím nevěří, opak je pravdou. Dokážou obchodníkům dokonale sednout na lep a často míří do jiného obchodu, byť vzdálenějšího, aby nakoupili o tři koruny levnější cukr. To by bylo v pořádku, ale bohužel se při tomto nákupu nechají nachytat a pořídí si další „nezbytné věci.“ Přitom už se dlouho ví, že reklamní akce a slevy jsou jen umělým produktem, kdy je původní cena nadsazena. Vy si tak v dobrém úmyslu kupujete zboží za standardní nebo jen mírně sníženou cenu. Nenechte se nachytat a kupujte jen to, co skutečně potřebujete.

Snížíte své výdaje za elektřinu

Ptáte se jak ušetřit v domácnosti? Posviťte si na energie. A to doslova! Jedním z dalších úsporných kroků, který provedete postupně v celém bytě, je instalace úsporných žárovek. S tímto krokem ušetříte nemalé peníze každý rok! Nepřejete si krmit svými penězi energetické giganty? Výborně! Postupně vyměňte klasické žárovky za moderní vybavené LED technologií a smějte se tomu, jak jste se zvyšováním cen vyběhli.

I v době, kdy se stále zvyšují ceny všeho okolo nás, se dá nad situací vyzrát a ušetřit. Nainstalujte si šetřicí žárovky, které vám pomohou hospodárně nakládat s účtem za elektřinu. Nainstalujte si šetřicí splachovač a nedovolte, aby vám účet za vodu stále stoupal. A v neposlední řadě nakupujte opravdu obezřetně. Vše se vám vyplatí – dokážete ušetřit i v dnešní složité době!