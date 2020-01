Jak zařídit dětský pokoj, aby bylo vaše dítě spokojené? Základem je postel

Kvalitní spánek předurčuje úspěšný den. Platí to u dospělých a samozřejmě také u dětí. Jestliže právě stojíte před otázkou, podle čeho vybrat tu nejlepší dětskou postel, dejte na tipy v tomto článku. Zároveň v něm najdete i tři nejoblíbenější dětské postele podle recenzentů Heureky.

Vybíráme postel pro potomka

Správná dětská postel musí být především bezpečná. V tomto ohledu se skvěle osvědčily bočnice či panely, které brání nočnímu pádu dítěte na zem. Zároveň dbejte na to, aby byl materiál postele absolutně nezávadný. Všechny hrany a rohy by měly být zaoblené, abyste předešli možným úrazům. Lůžko by mělo být ve výšce nejprve kolem 25 cm, později až 45 cm. Skvělou možností jsou postele s přídavnými nebo vyměnitelnými nožkami, které porostou spolu s vaší ratolestí. Mnozí rodiče si cení postelí s úložným prostorem nebo oddělitelnou zásuvkou, kam snadno schováte sezónní oblečení i všechny hračky z podlahy.

Volba 1 – dětská postel Max-i se zábranou ŽOFKA vč. roštu

Pevná dětská postel Žofka z borovicového masivu obsahuje oddělitelnou zábranu proti pádu. V ceně postele je zahrnut i rošt. Dále lze dokoupit úložné zásuvky s kolečky a matraci. Roštové laťky jsou spojeny pásem, díky kterému se rošt velmi snadno připevní na rám postele. Výrobce nabízí několik barevných variant a dva rozměry lůžka: 180 × 80 cm a 200 × 90 cm. Montáž lehce zvládnou i začátečníci.

Volba 2 – dětská postel NELLYS HELI + matrace

Postel Nellys Heli je vyrobena z MDF desek s dekorem norské borovice. Všechny hrany postele jsou zaobleny, a tak se nemusíte bát o dětskou bezpečnost. Rám unese až 100 kg a speciální laminát zajišťuje sytý a trvanlivý potisk. Máte na výběr hned ze dvou rozměrů postele: pro menší děti (140 × 70 cm) a pro větší (160 × 80 cm). S postelí dostanete i ochranné bočnice. U některých prodejců je v ceně zahrnuta také matrace.

Volba 3 – dětská postel Ourbaby Classic bílá

Na výrobu moderní dětské postele Ourbaby Classic použil výrobce kvalitní lamino desky. Čelo 3×nalakoval ekologickým lakem, který materiál chrání. Díky zaobleným hranám je prostředí vašich dětí bezpečnější. Lištový rošt z borovicového dřeva zajistí pevnou podporu a dostatečnou ventilaci vzduchu na spodní straně matrace. Pořizovací cena zahrnuje rám, rošt a zábranu. Postel seženete ve dvou velikostech: 160 × 80 cm a 180 × 80 cm. Díky nadstandardní nosnosti může na lůžku přespat až 150kg návštěva.

Z postele s úsměvem

Usínání a vstávání mohou být někdy těžká. Ulehčete je svým potomkům správnou postelí – měla by být z nezávadného materiálu, bezpečně vyrobená pro neklidné noci i hektická rána a případně i s praktickými vychytávkami pro rychlý úklid. Ekonomicky výhodnější postele nabízejí možnost „růst s dítětem“ díky přídavným nožkám, oddělitelným bočnicím a jednoduchému designu. Vyberte vašemu dítěti postel, která již prošla zkouškami v mnoha rodinách. Stačí si před koupí prohlédnout autentické recenze na Heurece a nic vás nepřekvapí.