Jaké nástrahy čekají pejsky v mrazu? Rozhodně je nenechávejte jíst sníh

Pokud teploty klesnou hodně pod bod mrazu, tak zvažte, zda pejska nedat na noc dovnitř. Mráz může být nebezpečný. Pokud již pejska necháváte venku, tak dejte jeho boudu tak, aby do ní nefoukal tolik studený vítr (nejlépe na jih). Pejska častěji venčete, ať se aktivně proběhne a zahřeje. Psi, kteří jsou chovaní venku spotřebuji v zimě až o 10 % více energie. Ta jim pomáhá udržet teplotu. Energii tak doplníte mírným zvýšením krmné dávky. Ta by měla obsahovat vysoký obsah energie. Nezapomeňte kotec upravit tak, aby pejska chránil před mrazem (zateplete všechny tři strany).

„Důležitá je také voda. Ta bude v chladném počasí zamrzat. Kontrolujte její stav během dne každé 2 hodiny. Ideální je pejskovi nechat přístup do kotelny či garáže, kde mu můžete nechat misky s vodou i krmivem. Do krmiva jim můžete dát i teplý vývar. V zimě pejska zahřeje a zároveň mu tak dodáte nejen vodu ale i energii, kterou v zimě potřebuje,“ říká odborník na psí výživu Jiří Švihálek.

Hlídejte, aby pes nežral sníh

Velkou oblibou pejsků při venčení ve sněhu je i jeho konzumace. Patří to k jejich přirozenému chování. Zřejmě od zvířecích předků, pro které byl sníh způsob, jak zahnat žízeň. V malém množství sníh nevadí, ale pokud ho pes bude jíst ve velkém, tak může přispět k pochlazení organizmu. Navíc se může stát, že pes sežere sníh, který není čistý a může v něm být posypová sůl či jiné nečistoty.

Dalším nebezpečím je i to, že zvíře omylem sní předmět, který je „pohřben“ pod sněhem. Ostrou větévku, kámen či odhozené věci kolemjdoucích. A to může vést k poranění zubu či závažným zažívacím problémům. Dejte si tedy pozor především na sníh kolem chodníků a silnic. Před venčením vždy dohlédněte, aby se pejsek dobře napil a zkuste ho venku, co nejvíce „zabavit“, aby neměl čas sníh žrát.

Podporujte psí imunitu

Pejsci mají v zimních dnech tendenci více jíst. „Ukládají“ si zásoby jídla na horší časy. Především pokud máte pejska v kotci, tak je důležité ho malinko více „vykrmit“, aby měl tukové zásoby, které ho budou hřát. Nic ale samozřejmě nepřehánějte. Psí nadváha může být zdraví nebezpečná.

„Nikdy by to ale nemělo být více než kilo váhy navíc. V zimě u většiny psů neupravujeme kvantitu, ale kvalitu - je důležité, aby měli stravu bohatou na vitamíny, živiny a kvalitní tuky. To je samozřejmě důležité po celý rok, ale v zimě buďte více obezřetní. Ke krmení můžete přidat doplňky stravy v podobě různých olejů či probiotik, které podporují imunitu,“ říká Švihálek.

Aktivní procházky a nepřivazujte psa před obchodem

Aby neklesla u psa teplota a nedošlo k podchlazení, tak v době, kdy opravdu mrzne, buďte se psem venku aktivní. Motivujte ho k běhu a aportu. Jdete-li s ním nakupovat, tak rozhodně není dobré ho nechávat přivázaného venku před obchodem. Mohl by se podchladit.

Pokud vidíte, že pes je již unavený a tolik neběhá, je čas jít domů. Klesne-li teplota hodně pod bod mrazu, zkraťte venčení na co nejméně. Neberte psa ven pokud jdete na nákup a chcete ho nechat před obchodem. Může se rychle podchladit.

Péče o tlapky

Začne-li sněžit, tak je důležité více pečovat i o tlapky pejska. Především průmyslová sůl, kterou jsou posypané silnice i chodníky, může tlapky podráždit. „Pejsci jsou také zvyklí se čistit a sůl pak lízat. Tím si mohou způsobit nehezké zažívací problémy. Po každém venčení packy omyjte vlažnou vodou a namažte vazelínou. Dobrý je i kokosový olej. U dlouhosrstých plemen mírně ostříhejte srst kolem tlapek, aby v nich nenamrzal a nehrudkovatěl sníh,“ radí Jiří Švihálek.

