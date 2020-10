Jídlo chudých i milionářů: Brambory jako lék na podrážděný žaludek i vysoký krevní tlak

Brambory miluje celý svět. Jedná se o plodinu, která byla dostupná, když v různých zemích vládl hladomor. Zasytila rodiny, které byly tak chudé, že by bez nenápadných hlíz nejspíše zemřely hladem, ale objevovaly se také na královských stolech a dodnes patří k nejoblíbenějších přílohám všech společenských vrstev.

Brambory jako zdroj potřebných látek

Nejen, že tedy brambory v podstatě zachraňovaly životy, ale také přinášely tělu potřebné vitamíny a minerály. Brambory jsou totiž velmi zdravé a obsahují vysoké množství vitamínu C a vitamíny skupiny B. Jsou dále bohaté na draslík, vápník, hořčík a fosfor.

Překyselený organismus

Brambory jsou skvělé i na překyselený organismus. Stačí je uvařit ve slupce a vývar z nich pít před jídlem. Mějte však na paměti, že se nesmí skladovat, ale každý den musíte připravit čerstvou dávku.

Bolest žaludku

Pokud vás bolí žaludek, tak je užitečné brambory rozvařit a rozmačkat. Pomalu je pak jezte a uvidíte, že se vám uleví. Pomůžou i se žaludeční neurózou nebo zánětem žaludku.

Žaludeční vředy

Při náběhu na žaludeční vředy se zase doporučuje pít vymačkanou šťávu z čerstvých brambor. Ta prý skvěle působí i při cukrovce a léčí močové kameny. Pije se i při zácpě a průjmu. Nepřekračujte však dávku dvě deci třikrát denně.

Krevní tlak

Brambory milovali králové nejen proto, že skvěle chutnaly, ale pomáhaly také se dnou a snižovaly krevní tlak.

Dietnější verze

Pro využití co největšího množství vitamínu C z nich je vařte neloupané. Pod slupkou je ho totiž nejvíce. I v případě diety je vhodné brambory vařit ve slupce, mají totiž nižší glykemický index a také by se neměly vařit příliš dlouho.

Brambory "na loupačku"

Recept je tradiční české bezmasé jídlo chudých, které milovaly už naše babičky; a pokud jste ho nikdy nejedli, musíte ho zkusit. Brambory "na loupačku" budete mít hotové za pár chvil a zvládne je opravdu každý.

Suroviny:

1,2 kg stejně velkých brambor (pevných, nerozvařivých)

sůl

500 g tvarohu

5-7 lžic mléka

pepř

150 g másla

svazek pažitky

kousek křenu

Postup:

Brambory pořádně omyjeme, aby byla slupka čistá. Dáme je do hrnce a zalijeme vodou, tak aby byly těsně pod hladinou, přidáme lžičku soli. Přikryté vaříme na mírném ohni cca 30 minut. Občas vidličkou nebo špejlí zkusíme, jestli jsou hotové-měkké. Zatím, co se brambory vaří, smícháme tvaroh s mlékem, pepřem a solí. Přidáme omyté a nasekané bylinky. Křen oloupeme a nastrouháme nahrubo. Brambory podáváme s máslem, tvarohem a křenem zvlášť. Zapíjíme vychlazeným mlékem nebo podmáslím!

