Jídlo pro psy se často vyrábí z odpadu. Barviva nahrazují barvu masa i rýže

I když Češi patří v Evropě k nejpočetnějším pejskařům, často dělají tu nejzákladnější chybu, a to je špatný výběr krmiv pro psy. Chovatelé u nás i ve světě si mnohdy myslí, že výběr značky krmiva, která v reklamě slibuje pro psa či kočku jen to nejlepší, je pro jejich mazlíčky opravdu tím nejlepším. Jenomže často bývá opak pravdou. Na co si tedy dávat pozor?

Proč se u psa objeví nadýmání, průjmy, zápach z tlamy, úporné svědění kůže vedoucí k marné léčbě kortikoidy? Proč pětiletý pes trpí záněty kloubů, které ho omezují v běžném životě? Jednou z příčin je nevhodné složení a nekvalitní suroviny použité při výrobě zvířecího krmiva. Lidé šetří, aby vzápětí investovali peníze do nákladné veterinární péče.

Nepodléhejte televizní reklamě

Chovatelé chtějí pro své psy a kočky často to nejlepší a v dobré míře jim v supermarketech kupují konzervy nebo pytle značek, které znají z reklam nebo inzercí v časopisech. Lidem často stačí k rozhodnutí pro nákup i pouhý nápis "kompletní a vyvážená strava pro psy nebo kočky". Co se za tímto slovním spojením ve skutečnosti skrývá, ale nemají chovatelé často ani ponětí.

Doma pak naplní misku s pocitem, že přesně tohle krmivo by si zvíře vybralo samo, pokud by mohlo. Ve skutečnosti může právě krmivo ze supermarketů za mnoho zdravotních problémů psů a koček, od nadýmání až po nepříjemné záněty kloubů. Za vše může nevhodné složení a nekvalitní suroviny. V supermarketech navíc podle průzkumů nakupuje krmivo až 40 % domácností.

Každý pes potřebuje něco jiného, takže pokud vám nějaká reklama tvrdí, že "uspokojí" jakékoli zvíře, lže. Vybírejte opravdu pečlivě. Navíc je dobré stravu doplnit nějakým tím vitamínem.

Rizika komerčního krmiva

Na žebříčku popularity jsou často známé americké značky. Mnoho lidí si myslí, že to je známkou kvality. Američané vydají každý rok za krmení pro psy více než 10 bilionů dolarů, které se z 95 % vyrábí ze surovin, které nejsou vhodné pro lidskou potřebu. Z odpadu, který nikdo jiný než krmivářské firmy koupit nechce. Těchto 95 % krmiv je nezávislými odbornými kynologickými časopisy nazýváno právě termínem komerční krmivo.

„U těchto produktů lze čekat, že je plné nezdravých krmných obilnin pochybné kvality smíchané s živočišnými odpady. Dále se používají barviva, která mají lidskému zraku evokovat červenou barvu masa, zelenou barvu zeleniny nebo bílou barvu rýže,“ říká odborník na výživu psů a koček Martin Pučálka. Do kategorie komerčních krmiv se řadí všechna krmiva, která používají jiné suroviny než ty, které vyhovují požadavkům na využití v potravinářském průmyslu (human - grade ingredients). Pouze několik značek na našem trhu vyrábí krmivo ze skutečně kvalitních surovin.

Víte, co vaše zvíře jí?

Milióny psů a koček a jejich majitelů s nimi doplatilo na "přínos" komerčních krmiv. Tuna kafilerní moučky z odpadů z drůbežárny stojí mnohonásobně méně než moučka vyrobená z masa kuřat ze stejné farmy. Rýže v potravinářské kvalitě je cenově nesrovnatelná s krmnou pšeničnou mouku určenou dobytku.

„Komerční krmiva mohou mít také podíl na alergických chorobách kůže, obezitě, potravních intolerancích, zánětlivých onemocněních střev, chronických ušních infekcích nebo například zánětech slinivky břišní. To, co lidé ušetří na granulích, jim pak vydá za výdaje u veterináře. Za jeden rok utratí Češi skoro 2 miliardy korun u veterináře. Toto číslo by mohlo být menší, když by více pozornosti věnovali nákupu krmiva,“ dodává Pučálka.

