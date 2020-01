Jsme generací žijící uvnitř budov. Vrátíme se zpátky do jeskyní, abychom přežili?

Zdraví je dnes velmi ožehavým tématem, do kterého každý z nás investuje i nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu se ale stále více vyhýbáme pobytu na čerstvém vzduchu a mnoho aktivit přesouváme do uzavřených a mnohdy zatemněných budov. Stáváme se tak „indoor generation“ – generací žijící uvnitř budov. Co vše to může mít za následky?