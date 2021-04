Jste na Velikonoce sami? Tento recept na mlsání bez výčitek na internetu neseženete

Zatímco rodiny barví vajíčka, děti chodí na koledu a ženy pečou cukroví a beránka, single člověk už má málo příležitostí, jak tyhle svátky docenit. Když už máte volno, upečte si mazanec a oslaďte si život. Mazanec je ke kávě nebo kakau úplně ideální.

Mirčin velikonoční mazanec

Vyzkoušejte si Mirčin speciální mazanec. Je to zákusek podle domácí receptury obohacený o lněné semínko. Na internetu takový neseženete. Tak vzhůru do pečení, není to náročné.

Budeme potřebovat: 400 g polohrubé mouky, 80 g cukru, 30 g droždí, 50 g rozinek, 1 lžíci citronové kůry, 3 žloutky, 100 g másla, 1 vanilkový cukr, 150 ml vlažného mléka, 4 lžíce rumu, 2 lžíce lněného semínka

Všechny sypké přísady smícháme - mouku, cukr, droží, rozinky a citronovou kůru. Poté přidáváme mléko, žloutky, máslo a rum. Dvě lžíce lněného semínka necháme odstát ve vodě cca 10 minut a poté je přidáme do zamíchané směsi. Před pečením necháme směs dvě hodiny kynout.

Foto: Pixabay Proč se nechat dvakrát pobízet? Dobrou chuť!

Poté dáme na plech a pomažeme vaječným žloutkem smíchaným s mlékem, aby měl mazanec pěkný lesklý povrch. Pečeme cca na 170 °C po dobu 45 minut.

Tradá, mazanec je hotový

A teď už si ho můžete vychutnat třeba s kávou.

