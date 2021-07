Jste stále unaveni? Důvodů může být mnoho, ale některé můžeme odstranit okamžitě

Pokud zíváte od rána do večera a už zkrátka nevíte, co s tím, jste na správném místě. Níže najdete nejčastější důvody chronické únavy a tipy, jak na ně. Zbavte se únavy a vyčerpání, je to lehčí, než se zdá! Může k tomu stačit třeba jen více ovoce nebo procházka v parku.