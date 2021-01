Kam o víkendu na výlet? Rožmitál stojí za návštěvu, pocházela odtud první česká královna

Nemáte ještě plány na víkend? Tak se třeba trefíme do vašeho vkusu tipem na výlet. Malebné město Rožmitál pod Třemšínem je přirozeným centrem jihovýchodní části Brd. Je vzdáleno 80 kilometrů jihozápadně od Prahy a 17 kilometrů od Příbrami. Ale to ještě není důvod, proč byste tam měli jezdit. Čtěte dále a dozvíte se, co všechno je zde k vidění.