Kávovary JURA jako nejlepší volba do firmy

Kávovary do firmy i domácnosti vyrábí švýcarská značka JURA. Svou výrobu započala v roce 1931 a od té doby si získala skvělé renomé, řadu spokojených zákazníků a mnoho prestižních ocenění za design i pokročilé technologie.

Designové skvosty plné moderních vychytávek

Kávovary JURA pravidelně získávají cenu Red Dot Design Award, naposledy byl oceněný kávovar JURA E8. Firma dále sbírá ocenění Chicago Good Design Award, American Business Awards, German Design Award a mnohá další.

Kromě designu jsou kávovary velmi lákavé i svými technologiemi. Nabízí například inteligentní vodní systém s automatickou detekcí filtru, výjimečný impulzní extrakční proces pro plné rozvinutí všech chutí nebo One Touch ovládání jedním tlačítkem. Samozřejmě je možné kávovar spojit také s chytrým telefonem a nápoj si nechat připravit prostřednictvím něj.

Nejsilnější volbou do firmy je profi kávovar JURA X6

Jaký model konkrétně vybrat do firmy? Záleží, o jak velkou firmu jde. Pokud o menší, můžete hledat v sekci do kanceláře. Tam objevíte třeba vynikající JURA E8, který už byl zmiňován v souvislosti s cenou Red Dot Design Award. Je vhodný do menších kanceláří se zátěží do 30 káv denně.

Do větších firem už se hodí zapátrat v kategorii profesionálních kávovarů. Pro zátěž do 50 káv denně je skvělou volbou JURA WE8, nově třeba v elegantním provedení Dark Inox, který umí připravit 16 lahodných nápojů. Je vybaven technologií jemné pěny, má velké nádržky na vodu, zrnkovou kávu i odpad, ovládá se tlačítkem OneTouch, umožňuje nastavit různé uživatelské úrovně a zvládá připravit 2 černé kávové speciality najednou.

Pro ještě větší firmy (50 až 200 káv denně) je vhodnou volbou špičkový JURA X6. Na ten i na jeho kolegu WE8 je od výrobce poskytována exkluzivní záruka 25 měsíců nebo 16 000 káv, a to i při nákupu na IČO. Ještě váháte? Nadělte si letos ve firmě pěkný vánoční dárek!