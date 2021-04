Kde si online zahrajete karetní hry?

Odkud k nám dorazily karty?

Čertovy obrázky, i tak se někdy říká kartám, protože je hraní karet spojováno s hazardem. Běžně se ale karty hrají jen pro radost, a to třeba doma s dětmi. Můžete si je zahrát i online bez dalších spoluhráčů doma u stolu, a to i bez sázek. Karetní hry jsou na rozdíl od výherních automatů, rulety či jiných kasinových her závislé i na vašich schopnostech, nikoliv tedy jen na pouhé náhodě. Výsledek hry můžete ovlivnit více, než u čehokoliv jiného v oblasti hazardu.

U nás se karetní hry začaly hrát napříč všemi společenskými vrstvami od konce 15. století. Stejně tak se u nás dlouho držely v oblibě kostky. O přesném původu karetních her se ale ví jen velmi málo. Obvykle se uvádí, že jsou karty původem z Číny. Cest, jak se dostaly do Evropy, je zmiňováno mnoho, a to od poutníků do Svaté země, křižáků, mongolských nájezdníků, nebo pod vlivem arabských zemí.

Původ slova karty je nejspíš odvozen ze středověkého chartae, cartae, nebo charticelae. Tyto pojmy se původně používaly jako název pro psací papír vyrobený z papyru a později se toto označení přeneslo na hrací karty.

Podle loterijního zákon č. 202/1990 Sb. (Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách) je poker od 1.1.2012 považován za hazardní hru. Odůvodnění je takové, že o výhře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost. Nový zákon č. 186/2016 Sb. (Zákon o hazardních hrách) s účinností od 1.1.2017 na zařazení karetních her nic nezměnil a ponechal je v kategorii hazardních her, což znamená, že tuto hru mohou organizovat pouze kasina či herny s licencí Ministerstva financí ČR.

Mezi nejoblíbenější hry na celém světě patří poker, blackjack či baccarat. Podívejme se na jejich pravidla, abyste si i tyto karetní hry mohli zahrát doma.

Poker

Poker patří mezi celosvětově nejznámější hry. Jedná se o hru pro 2 až 10 hráčů a hraje se s francouzskými kartami (52 listů - srdce, piky, káry, kříže) a jde o poměrně rychlou hru. Cílem je dosáhnout co nejlepší kombinace karet, která rozhoduje o výši výhry. Důležitá je taktika, jakou hráč zvolí. I hráč se špatnými kartami může svou sebedůvěrou vyhrát nad ostatními. Vhodně zvolené sázení může ostatní hráče přimět raději odhodit karty.

Možné výherní kombinace jsou dány pěti kartami. Od nižší po nejlepší kombinaci to jsou:

High card - vysoká karta (karta nejvyšší hodnoty)

One pair - jeden pár

Two pair - dva páry

Three of a kind - trojice stejné hodnoty (např. tři karty hodnoty 5)

Straight - postupka (pět karet v řadě v různých barvách)

Flush - barva (pět karet stejné barvy)

Full house - trojice a dvojice stejných hodnot

Four of a kind - čtveřice stejné hodnoty (někdy také "Poker")

Straight flush - čistá postupka (pět karet v řadě a ve stejné barvě)

Royal Flush - královská postupka (10, J, Q, K, A v jedné barvě)

Nejoblíbenější variantou pokeru je Texas hold 'em. Každý z hráčů dostane do ruky 2 karty. Ostatním své karty neukazuje a provede se první kolo sázek. Na stůl se poté vyloží další 3 společné karty. Poté probíhá druhé kolo sázek. Po sázení se na stůl pokládá další společná karta, proběhne další sázkové kolo. Při sázení má hráč možnost navýšit sázky, dorovnat, nebo karty odhodit. Nakonec je na stůl vyložena pátá společná karta a poslední sázkové kolo. Poté si hráči své karty ukáží a najde se vítěz podle nejlepší výherní kombinace.

Další oblíbenou pokerovou hrou je poměrně nová Omaha, která je velmi podobná variantě Texas hold 'em, ale rozdávají se u ní čtyři karty každému hráči. Pětikaretní kombinace se skládá ze dvou vlastních karet a tří karet společných. Setkáte se také s označením Omaha Hold’em, Omaha High, nebo prostě jen Omaha.

Za zmínku rozhodně stojí varianta Poker Draw, která je nejjednodušší, a proto vhodná pro začátečníky. V kasinech se s ní setkáte možná méně často, ale oblíbená bývá u domácího stolu. Rozdává se každému hráči po pěti kartách. Každý hráč se rozhodne, zda karty složí, nebo bude pokračovat ve hře a vsadí. Hráči si pak karty mezi sebou vyměňují. Výměna probíhá postupně ve směru hodinových ručiček. U oficiální varianty není nastaveno žádné omezení, kolik hráč může vyměnit karet, pro domácí hraní se někdy nastavuje limit např. maximálně tři karty.

Další variantou je Pětikaretní Stud, u kterého se žádná výměna neprovází. U tohoto typu se rozdá hráčům jedna karta lícem dolů a spoluhráči tak neví, co na kartě je. Ostatní karty se postupně rozdávají lícem nahoru, přičemž všichni hráči si na karty vzájemně vidí. Po každém kole rozdání karet je možné vsadit, při pětikaretní hře dohromady tedy čtyřikrát. S tímto typem hry se můžeme setkat ve filmových amerických kasinech.

Blackjack

Blackjack je další karetní hra, o které jste určitě slyšeli. V kasinech je to jedna z nejoblíbenějších her. Její výsledek také není jen o náhodě. O výsledku rozhoduje z velké části hráč. Blackjack je hra pro jednoho hráče, ale může ji zároveň hrát i více proti krupiérovi. Šance na výhru jsou při ní poměrně vysoké.

Hraje se s 52 kartami. Hráč si bere z balíčku pokaždé jednu kartu. Cílem je dosáhnout co nejblíže součtu karet 21 nebo nižší. Překročení této hodnoty je vždy přímo prohra. Pokud nikdo z hráčů nedosáhne součtu 21, vyhrává ten, kdo je této hodnotě nejblíže. Cílem je mít více než krupiér a nepřekročit 21. Možná vám tato pravidla něco říkají. U nás známe hru Oko bere, nebo též Jednadvacet, ale ta se hraje s balíčkem 32 karet.

V českých online kasinech se setkáte s multiplayer blackjack. Na rozdíl od klasického Blackjacku pro jednoho hráče nabízí varianty Blackjacku pro více hráčů časovač pro akci každého účastníka, čímž je zaručeno, že se hra posouvá vpřed. Pravidla si můžete přečíst vždy v herním plánu zvoleného kasina pro živou hru, nebo si hru jenom vyzkoušet zdarma.

Baccarat

Baccarat nebo také Baccara je hra pro dva, přičemž jeden je hráč a jeden je bankéř. Oba drží dvě karty. Cílem je se co nejvíce přiblížit 9. Karty od 2 do 9 mají svou nominální hodnotu. Desítky a obrázkové karty mají nulovou hodnotu a esa jsou za jeden bod. Na rozdíl od Blackjacku se 9 v celkovém konečném součtu nikdy nepřekročí. Pokud je součet hodnot karet větší než devět, desítkový řád se vynechává a výsledná hodnota je určena pouze poslední cifrou, tedy při součtu karet 15, je výsledná hodnota 5.

Baccarat má punc hry vyšších sázek, rychlých výher i rychlých proher. Hrává se v kasinech v oddělených saloncích, průběh má pozvolný a svým způsobem je to spíše společenská událost, při které se setkávají vlivné osoby.

Karetní hry v českých kasinech

Zastoupení karetních her v licencovaných českých kasinech je zatím omezené. Důvod může být poměrně malý trh, a tedy nízká šance, že by se v online kasinu sešlo dostatečné množství hráčů pro vybranou hru. Každopádně se nabídka rozšiřuje.

Poker Blackjack Baccarat Tipsport Vegas x Chance x SynotTip Casino x x Fortuna x Sazka Hry x Betor Casino Kartáč

V českých oficiálních kasinech je zatím v nabídce jen blackjack pro více hráčů. Poker zvládá zatím jen SynotTip Casino. Domácím tréninkem nic nezkazíte. Do deštivých dnů, kdy se nikomu nechce vytáhnout paty z domu, se hodí stejně dobře jako Mariáš nebo Ferbl. Nebo máte s dětmi raději Prší? V každém případě i zde platí varování ministerstva financí, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.