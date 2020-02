Kde sledovat v roce 2020 filmy online a zdarma?

Sledování filmů online a zdarma se v poslední době stalo trendem. Není nic lehčího, než když zrovna zbyde chvilka času, si pustit po několikáté svůj oblíbený film nebo naopak shlédnout nějakou filmovou novinku. I když popularita sledování filmů online neustále roste, možná už v blízké budoucnosti to nebude až tak jednoduché. Kde lze aktuálně sledovat filmy online a zdarma? A o jakých problémech je řeč?

Téměř každý, kdo v nedávných měsících navštívil kino, si musel všimnout, že sály zdaleka nejsou zaplněné. Naopak. Není neobvyklé, že se v sále nachází jen několik osob. Možná se za tímto jevem ukrývá to, že filmy jsou podstatně více než kdy dřív dostupné na internetu. Navíc zdarma. Člověk se tak na vybraný snímek může podívat v pohodlí domova, kdykoliv, kdy má zrovna náladu a nezaplatí za to ani korunu navíc.

Filmy a seriály online a zdarma lze sledovat na mnoha různých zdrojích. Nejčastěji se jedná o streamovací portály, které mají širokou nabídku mnoha žánrů. Navíc si může uživatel často vybrat mezi streamy v původním znění, s titulky nebo s českým dabingem.

Oblíbené streamovací weby v problémech

Streamovací weby umožňují uživatelům vybírat si z mnoha stovek titulů filmů a seriálů. Vadou na kráse je ale fakt, že obvykle obsah, který tyto streamovací weby nabízejí, není legální. Provozovatelé těchto webů nemají dostatečná práva filmy a seriály šířit. O jaké stránky jde? Jedná se například o Bombuj.tv, Sledujufilmy.cz, Sledujufilmy.online, Freefilm.to, Zkoukni.to, Online-film.sk, Topserialy.sk a další.

Šíření nelegálního obsahu se pochopitelně nelíbí samotným tvůrcům filmů a seriálů. Vytvořili proto Alianci pro kreativitu a zábavu, známou především po označením ACE. Mezi členy patří například HBO, Netflix, Disney, Amazon, BBC nebo hollywoodská studia. Podařilo se jim vyhrát spor například s videoplatformami Openload, Verystream či Streamango, které byly nuceni ukončit svoji činnost, a navíc se hovoří ještě o vysoké pokutě.

Vypnutí těchto videoplatforem má bohužel vliv na téměř všechny výše zmíněné streamovací weby, jelikož právě Openload nebo Streamango byly častým zdrojem jejich obsahu. Díky této situaci Bombuj.tv ztratila velkou část svého obsahu a Topseriály.sk musely činnost ukončit úplně, protože prakticky neměly, co streamovat.

Online vysílání televizních stanic

Další možností, kde sledovat filmy online a zdarma v roce 2020, jsou online vysílání některých televizních stanic. Například Česká televize nebo Prima část svého obsahu posílají i na své stránky, a dokonce se zde nacházejí pořady, které v televizi ani nikdy vysílané nebyly. Česká televize pro své iVysílání nevyžaduje registraci. Pokud ji ovšem člověk využije, získá možnost si vytvořit vlastní playlisty, hodnotit pořady a vstupovat do mnoha různých diskuzí.

Prima a její online vysílání Prima Play (iPrima) registraci vyžadují. Veškerý obsah je ale zdarma a po přihlášení má divák k dispozici kompletní nabídku pořadů z televizních stanic Prima, Prima COOL, Prima MAX, Prima Krimi, Prima LOVE a Prima Zoom.

Stanice Nova také má svoje online vysílání, ale už není nabídnuto divákům zdarma. Za využívání Voyo, videotéky televize Nova, zaplatí zájemce 159 Kč měsíčně. K dispozici má ovšem přes 2 000 filmů a seriálů.

Videotéky s bezplatnou možností vyzkoušení

Milovníci filmů a seriálů mají také možnost využít placených videoték. Za HBO GO zaplatí uživatel 159 Kč měsíčně, za Netflix se jedná dokonce o částku 199 Kč měsíčně. Obě služby ovšem nabízejí zkušební období zdarma, takže si zájemce může zcela bezplatně vše důkladně vyzkoušet a rozmyslet, zda mu měsíční poplatek za nabídku stojí či nikoliv.

HBO GO dříve nabízela zkušební období 30 dnů. Není tomu ale tak dávno, co ho výrazně zkrátila. Uživatelé tak mají pouhých 7 dní na to, aby zhodnotili kvalitu této služby. K dispozici mají přes 6000 hodin filmů, seriálů a dalších pořadů.

Podstatně výhodnější nabídku má Netflix. Jeho zkušební období trvá 30 dnů. Během tohoto období lze předplatné kdykoliv zrušit. Jak u Netflixu, tak u HBO GO si uživatel musí dát pozor na to, kdy zkušební období končí. Požádat o případné ukončení musí během této doby. Stačí se opozdit o jediný den a bude mu standardně naúčtován zmiňovaný měsíční poplatek.

Další možnosti bezplatného sledování filmů online

Výčet možností sledování filmů a seriálů online by nebyl kompletní, kdyby nebyl zmíněn všem dobře známý Youtube. I zde se nachází řada kompletních filmů a seriálů. Například na české filmy se specializuje hned několik YouTube kanálů: Filmy v češtině, Filmy česky a zadarmo nebo Česká filmová klasika.

Podstatné je, že kromě sledování online si lze naprosto pohodlně pořad stáhnout i do počítače. Existuje k tomu hned několik poměrně jednoduchých metod, pro které nemusí být člověk ani moc technicky nadaný. Ukládání filmů na vybrané úložiště pak nabízí také portál Ulož.to.