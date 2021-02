Když vás baví povlečení, baví vás to i v ložnici

Povlečení má hodně rolí. Pokulhávat nesmí v žádné. V první řadě se na povlečení díváme jako na dominantní prvek naší ložnice z hlediska designu. Jsme nadšeni z 3D povlečení, které nás umí přenést do ulic světových metropolí, pozvat nás na pivko nebo se nám díky dokonalému 3D obrazu v posteli rozvalí obří kočka. 3D povlečení fascinuje dospělé i děti, a i když občas váháme, jestli už není přece jenom trochu za hranicí kýče, obvykle mu neodoláme.

Termoregulační vlastnosti na prvním místě

Jakmile nám začne být pod přikrývkou v zimě chladno, nebo naopak v létě nesnesitelně horko, koukáme se povlečení na zoubek z jiného pohledu. Nejen na přikrývce totiž závisí to, jaký tepelný komfort v posteli zažijeme. Flanelové povlečení je logicky teplejší. Ještě vyšší level nabízí mikroflanel. Když naopak chcete zažít příjemně chladivý efekt, ideální je klasické bavlněné povlečení v hladkém provedení.

Když vítězí bezúdržbovost

Velice univerzálním povlečením je krepové povlečení. Využívat se dá celoročně a chlubí se zejména tím, že se velice snadno udržuje, a to i bez nutnosti žehlení. Krepová bavlněná textilie je totiž přirozeně pomačkaná a efekt nerovnosti krepovému povlečení sluší.

Kolik povlečení máš, tolikrát si člověkem

Nepřijde i vám tato parafráze na známé přísloví trefnou? Vždyť s každým designem povlečení se máme šanci přenést do jiného světa. Vyrazit si do New Yorku, pohrát si s divokými vlky, sednout si na rozkvetlou louku. Různé vzory a motivy povlečení dovedou naši ložnici prezentovat jako rustikální i moderní. A vy máte v rukou příležitost si vybrat, která to aktuálně bude.