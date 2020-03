Koronavirus ovlivňuje i etiketu. Vezměte si příklad z Japonců

Spolu s epidemií koronaviru se světem pomalu šíří i nová pravidla etikety, která berou v potaz to, že kvůli možné nákaze se řada lidí začíná vyhýbat blízkému osobnímu kontaktu třeba i při pozdravu. To, že se mnozí při setkání vyhýbají potřesení rukou, polibku na tvář nebo objetí, není teď projevem nezdvořilosti, ale spíše opatrnosti, napsal britský deník The Guardian. Ke slovu se tak dostává i řada žertovných variant pozdravů, kde lidé místo dlaně nabízejí svému protějšku třeba loket.