Kostival je malý zázrak: Léčí spoustu ran a neduhů, říká bylinkářka a prozrazuje recepty

Ať už to jsou specialisté na sportovní medicínu, ortopedii, rehabilitační odborníci nebo doktoři z dalších oborů, tak u nich platí fakt, že čím dál více využívají v lékařství bylinku kostival. Přípravky s ním totiž obsahují vápník, draslík, fosfor a také vitamíny A, C a B12.

Velmi důležitá je také přítomnost alantoinu a cholinu, které pomáhají stimulovat tvorbu červených krvinek. To je velmi užitečná vlastnost po ztrátě krve, ke které dojde velmi často během nejrůznějších zranění.

Hlavním účinkem komplexu přírodních látek, které najdeme v kostivalu, je však to, že podporuje tvorbu buněk a urychluje hojení ran. Snižuje také množství možných zdravotních komplikací, které jdou s hojením ruku v ruce.

Čtveřice významných předností

Přípravky s extrakty této rostliny mají hned čtyři velmi významné efekty:

Brzdí vznik zánětů

Tlumí otoky v místě poranění

Kryjí rány včetně těch, které krvácí

Významně snižují bolest

To je právě důvod, proč se kostival stále častěji používá i v rámci sportovní medicíny. Lze ho ale také doporučit i laikům do lékárničky na dovolenou, a to ve formě prostředku první pomoci během nekomplikovaného poranění kostí a kloubů, krevních výronech nebo na odřeniny a mírně krvácející rány.

Nejrychlejší je sprej, nejdelší účinnost má ale mast

Přípravky s touto bylinkou mohou mít řadu forem s různou dobou účinku. Když se nanesou na kůži, tak je nejrychlejší roztok či sprej. O něco později zabírá gel a po něm také krém.

Vůbec nejpomaleji pak učinkuje mast, nicméně zároveň dokáže nejdéle působit. Pro šetrnější ošetření poranění tudíž bývá velmi vhodná, a to proto, že působí dlouhodobě a účinné látky se z ní dobře vstřebávají.

Kde roste a jak ho poznáme?

Kostival roste především na mokrých loukách, na mezích polí nebo ve vlhkých příkopech. Najdeme jej i při plotech nebo na rumištích, kde kvete během celého léta. Listy jsou velmi drsné a špičatě zakončené.

Víceletý kořen je zvenku tmavohnědý až černý, uvnitř bílý až žlutavý, tlustý zhruba jako palec. Na řezu je velmi slizký, takřka mazlavý a mastný. Kořeny má velmi hluboké a je velmi složité ho jakkoliv hubit.

Kořen vykopáváme na jaře a také na podzim, nejlepší je to formou rycích vidlí. Čerstvá nať se sbírá před a v době květu. Kostival se také lidově nazývá "černý kořen", nesmíme ho však zaměnit s černým kořenem španělským - hadí mor, jenž se u nás často pěstuje na zahradách a také využívá v kuchyni.

Recepty z kostivalu