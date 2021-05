Kratom – něco o čem se v ČR nesmí mluvit

To je v ČR tabu!!! Na českých internetových stránkách sice najdete o kratomu nějaké informace, ale minimálně polovina informací je buďto zavádějících, nepravdivých nebo velmi nepřesných. Co to tedy je? Je to velmi vysoký strom v oblasti jihovýchodní Asie. Lidé v těchto končinách sbírají listy tohoto stromu, suší je a melou na prášek. K čemu tento prášek používají? O tom je oficiálně zakázáno psát. Ne, opravdu si nedělám legraci, prodejci kratomu v ČR mohou u toho produktu napsat pouze jediné. Jedná se o "sběratelský produkt". Nic víc možné napsat není.