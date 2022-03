Křen není jen skvělá příloha k masu. Umí také léčit, recepty jsou snadné

Kdo by neznal křen, štiplavou a pikantní pochoutku zvláště k masitým jídlům. Třeba takový párek s křenem, hořčicí a čerstvým chlebem nemá chybu. Zrovna tak si těžko dokážeme představit opečené vepřové koleno či ovar bez křenu. Tohle koření se dá ale využít nejenom k dochucení pokrmů, ale je to i účinný lék na nachlazení a další neduhy.

„Ne nadarmo jsou účinky kořenu této byliny přirovnávány ke schopnostem zázračného žen-šenu. Kořen obsahuje velké množství vitamínu C. Však si ho na dlouhé výpravy na moře brávali mořeplavci, aby je z nedostatku vitamínu C nepřemohly kurděje,“ vysvětuje MUDr. Dalibor Krátký.

Křen také obsahuje vitamíny skupiny B a důležité minerály, jakými jsou draslík, fosfor, vápník, železo. Štiplavou chuť mu dodávají především sirné silice, díky nimž je křen ideální v boji proti nežádoucím bakteriím. „Užívání kořenu také posiluje a pročišťuje organismus, má příznivé účinky na trávení a jak již bylo řečeno, dodává jídlům nezaměnitelnou chuť. Nesmíme ale zapomínat na to, že tepelnou úpravou se řada účinných látek vytrácí,“ doplnil Krátký.

Sklízejte křen v přírodě

Křen je nedoceněná rostlina, kterou můžeme sklízet v přírodě nebo si ji vypěstovat i doma a mít ji k dispozici čerstvou po celý rok. Když potřebujeme křen, jednoduše si ho vykopeme ze země. Samozřejmě nesmí ležet příliš mnoho sněhu a zem být promrzlá na kost. Proto si můžeme menší zásobu udělat před zimou.

Když nemáme možnost křen vykopat, můžeme si ho vypěstovat nebo koupit v obchodě. Pro uchování kořenu je ideální ho uložit do mírně vlhkého písku v chladném sklepě. Pokud nemáte sklep, můžete uložit omyté kořeny do vinného octa. Ten pak můžete také využít v kuchyni, neboť získá aroma a příchuť křenu. Křen, ač se to nezdá, je využitelný na mnoho způsobů. Můžete si z něj třeba připravit lék.

Křenový med

Při nachlazení, kašli, rýmě i chřipce můžeme užívat křenový med. Nastrouhaný křen smícháme v poměru 1 : 1 s medem a užíváme tři lžičky denně.

Křenová placka

Už naše babičky a prababičky znaly léčivé schopnosti křenu a používaly ho na bolesti způsobené revmatismem či na nachlazení. Křen nastrouháme a rozprostřeme na čisté plátno a překryjeme gázou. Placku z drti pak přikládáme na bolestivá místa nebo při kašli na hruď.

Křen s jablky

Vynikající jako příloha je křen s jablkem a nebo ještě s hořčicí. Křen jemně nastrouháme, k tomu nastrouháme jablko a můžeme dodat trochu citronové šťávy. K masitým jídlům stačí nastrouhaný křen přidat do hořčice, která tím získá pikantní chuť.

Domácí křeník

Na trhu seženete množství takzvaných křeníků ve skleničkách, které jsou chutné k pokrmům, ale když si přečtete obsah, zjistíte, kolik zbytečných látek obsahují. Není nad to si vyrobit křeník podomácku – víte, co jíte, a nepotřebujete přidávat žádné látky, které zbytečně zatěžují organismus.

Očistěte asi 300 gramů křenu, nakrájte na kolečka a pak rozmixujte s ostatními surovinami. Do mixéru tedy kromě křenu dejte 2 dcl převařené vody, lžičku soli, lžíci octa, lžíci oleje a lžíci cukru. Namixovanou směs pak uzavřete do malých skleniček a uložte do chladničky, kde vydrží dlouho.

Zdroj: recepty kuchařky Ivany Havlíčkové

