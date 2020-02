Lahodná domácí tlačenka i bez zabijačky. Tuhle pochoutku si zamiluje celá rodina

Je čas masopustu a s ním tradičně přichází i doba vesnických zabijaček. Jitrnice, jelita, ovar nebo tlačenka - to jsou jídla, která si sice můžeme dopřát téměř celoročně, ale co si budeme povídat, třeba taková čerstvá domácí tlačenka svojí chutí tu kupovanou ve většině případů doslova převálcuje. Není ale problém vyrobit si ji doma i bez zabijačky, třeba v panelákové kuchyni.

Domácí tlačenku si můžete připravit podle vlastní chuti a také víte, co jste do ní dali

Vzpomínáte na dětství u babičky a dědy na vesnici, kde bylo ve chlívku prase, které se touto dobou proměnilo v zásoby masa na další měsíce a hlavně na jitrnice a další zabijačkové chuťovky? Ty se potom roznášely po vsi spolu s "prdelačkou", aby sousedé viděli, že se zabíjelo a neměli pocit, že se na ně zapomnělo. A sousedé potom ochutnali, pochválili a za dveřmi si řekli, že jejich řezník to stejně dochucuje mnohem lépe. Byla to (a na mnoha místech dodnes je) to tradice, kterou není radno porušovat.

Město bez tradic

Města jsou o takové tradice ochuzená, to ale neznamená, že musíme nutně přijít o to, co máme ze zabijačky rádi. Pokud je to třeba tlačenka, není problém pustit se do její výroby i doma. A protože mnoho lidí říká, že tlačeka je dobrá, jen ty kližky a vnitřnosti nemusí, zkusme si uvařit tlačenku libovou, která jistě osloví i její zapřisáhlé nepřátele, natož ty, kteří ji milují. Co budeme potřebovat?

Maso a koření, víc není potřeba

Na labužnickou tlačenku budeme potřebovat 2-3 vepřové nožičky a 1 koleno, přibližně 1/2 kilogramu plece a stejné množství vepřového boku. Z koření nesmíme zapomenout na česnek, bobkový list, pepř a sůl, nové koření a majoránku. Kořeníme podle vlastních zvyklostí a podle toho, které koření v tlačence cítíme neraději. Česnekem ale určitě šetřit nebudeme. Mimo tyto suroviny samozřejmě budeme potřebovat tlačenkový sáček a provázek na jeho zavázání. Protože nevaříme vepřovou hlavu, jak tomu v jiných případech bývá, nepotřebujeme ani tak velký hrnec, což je v kuchyni v bytě jistě výhoda.

Jak na tlačenku?

Nožičky a koleno uvaříme doměkka jen s novým kořením a bobkovým listem. Oproti zvyklostem vodu nebudeme solit. Tato fáze přípravy tlačenky bude trvat asi dvě hodiny, maso musí být opravdu měkké. Vývar zcedíme do druhého hrnce a necháme zchladnout. Na povrchu se vytvoří vrstva sádla, kterou později odebereme. Do tohoto vývaru pak dáme uvařit zbylé maso, které si na sporáku pobude přibližně hodinu.

Neztrácejme čas

V době, kdy se vaří plec a bok, máme dost času na úpravu již uvařených nožiček a kolene. Sloupneme z nich kůži a tu nakrájíme na opravdu malé kousky, aby v tlačence “nevadila”. Maso nakrájíme na malé kostičky a po dovaření přidáme i všechno zbylé maso.

Na finále záleží všechno

A teď přijde ta pravá alchymie - máme uvařené maso, máme vývar a přišel čas na finále. Všechno nakrájené maso i kůži v míse dobře promícháme se solí, pepřem, česnekem a majoránkou. Klidně můžeme ochutnávat, všechny suroviny jsou už důkladně provařené. Když máme směs dochucenou podle vlastních představ - je dobré, aby byla trochu slanější, maso dosud slané není a sůl vstřebá. Vše zalijeme vývarem, promícháme a naplníme do sáčku. Zavážeme a necháme vychladnout. Pak už stačí chvíle trpělivosti a popřát celé rodině dobrou chuť.