Léto tu bude dřív, než se nadějeme: Jak hubnout bez drsných diet či náročného sportu?

Pokud nedržíte drastické diety, máte rádi dobré jídlo a nechcete přibírat na váze, je dobré se denně více hýbat. To není problém ani v době, kdy jsou sportoviště uzavřená. Příroda poskytuje hodně možností. „Doporučuji každý den se projít alespoň 45 minut. Ideální je hodinová vycházka. Při té je potřeba si alespoň trochu zvýšit tepovou frekvenci, proto by to neměla být pomalá chůze od stánku s občerstvením ke stánku s pivem. Ideální je rychlejší tempo. Dá se říct, že jakýkoliv pohyb, při kterém se alespoň půl hodiny denně budete trochu potit, může být přínosný pro boj s kilogramy,“ říká fyzioterapeut PhDr. Kryštof Kuba.

Můžete spálit až 300 kalorií za hodinu

Chůze je ale nejjednodušší cesta ke zdravému hubnutí a zároveň zlepšení nebo udržení dobré kondice. Chcete-li si zlepšit postavu, tak choďte hezky napřímení rychlejším a pravidelným pohybem. Ideální je hodina a půl denně.

Zkuste si denně měřit, kolik ujdete kroků a kilometrů. Velmi svižnou chůzí můžete spálit až 300 kalorií za hodinu. Pokud ale chodíte pomalu, jdete ochable, tak to neprospívá zádům a ani po tomto pohybu neubydou kila. Při chůzi nenoste také těžké tašky, mějte raději dobře padnoucí batoh.

Při chůzi zapojte celé tělo

Obyčejná procházka je ideální k protažení a zapojení svalstva. Chcete-li více spalovat kalorie, je důležité při chůzi zapojit celé tělo a udělat komplexní cvik. Během procházky ujděte například dvacet rychlých kroků a poté krok natáhněte, abyste zapojili i horní část těla, také během chůze točte rukama v ramenou a pořádně s nimi zamávejte.

„Můžete se třeba i 10x uklonit na každou stranu - krásně si tak protáhnete páteř do stran. Nakonec si položte dlaně přímo na hýžďové svaly a 10x se pořádně zakloňte, tak zapojíte i břišní svaly. Pokud se takto během procházky třikrát protáhnete a zapojíte svaly, bude to úplně stačit,“ vysvětluje fyzioterapeut PhDr. Kuba.

Zkuste „indiánský běh“

Ze sportu lze doporučit běh. Důležité je ale mít v pořádku klouby a kosti. Běh pomáhá nejen pálit kalorie, ale pročistíme si jím krásně hlavu, je přínosný pro náš organismus a pomáhá například v boji při snižování krevního tlaku. Skvělé je také zkusit projížďky na kole nebo tzv. „indiánský běh“, což je kombinovaná chůze s během. Komu jsou všechny tyto sporty cizí, lze vřele doporučit například tanec. Ten je ideální i pro páry.

Jak správně vyvážit příjem a energii

Máte rádi sladké? Tak byste měli v mlsání dodržovat hlavně střídmost. Mnoho lidí si myslí, že vyvážením stravy při správném poměru cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů nepřiberou na váze, což není úplně pravda. Pohyb a množství spálené energie musí být v rovnováze s příjmem sladkého či jiného kalorického pokrmu.

Pořádně se vyspěte

Kdo spí, nepřibírá, by se s nadsázkou dalo říci. Je dobré si během svátků pořádně odpočinout a dobře a dlouze se vyspat. Když spíme, tak nejíme a zároveň nabíjíme baterky naší energie, abychom pak mohli vyrazit za zdravým pohybem. Proto pro vyvážení příjmu a výdeji energie vnímejme, co během dne děláme, jíme a jak den prožíváme.

