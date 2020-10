Masturbace jako zbraň v boji s rakovinou i depresemi. Ejakulace zase zmírňuje záněty

Onanie vám může pomoci v sexuálním životě. Je to jeden z důvodů, jak zjistíte, co vám vlastně opravdu vyhovuje. Zatímco jedni odborníci tvrdí, že nadměrná masturbace může škodit, druzí ji naopak doporučují. Může prý snížit riziko výskytu rakoviny prostaty.

Sebeuspokojováním ke zdraví

Nové výzkumy ukazují, že u mužů, kteří masturbovali, přesněji ejakulovali nejméně jedenadvacetkrát měsíčně, riziko rakoviny bylo výrazně menší.

Výzkumníci ve zdravotnických školách a také na Harvardu studovali přes třicet tisíc zdravých mužů, kteří vyplnili dotazník o fekvenci ajakulace. Muži ve věku od 20 do 29 let a od 40 do 49 let byli monitorováni dlouhých 18 let. Během této doby byla diagnostikována rakovina prostaty téměř čtyřem tisícům z nich.

Na vznik rakoviny prostaty má vliv i genetika, životní styl a strava. Dalším rizikovým faktorem je například rasa. Rakovina prostaty je skoro dvakrát častější u černochů a je zde také vyšší tendence k výskytu v mladším věku.

Ejakulace zmírňuje záněty

Pokud porovnáme muže, kteří se věnují sebeuspokojování jedenadvacetkrát měsíčně, a těch, kteří ajakulují jen čtyřikrát až sedmkrát za měsíc, zjistíme, že první skupina riziko rakoviny výrazně snížila.

Jedno z vysvětlení ukazuje na to, že ejakulace přispívá k odstranění složek, které způsobují rakovinu prostaty a infekci žláz. Záněty, které napomáhají vzniku této zákeřné choroby, ejakulace zmírňuje.

Příznaky rakoviny prostaty

Jedním z příznaků, že něco není v pořádku, je například problém s močením. Muž cítí potřebu močit častěji, jelikož prostata se zvětšuje. Zvětšení může nastat i v důsledku stárnutí, je důležité zkontrolovat příznaky u praktického lékaře. Choroba se může v těle rozvíjet i dlouhé roky.

Celkem vzácné je objevení krve v moči a onemocnění ledvin. Známkou velmi pokročilých nádorů pak bývá nejčastěji bolest z kostního metastatického procesu, hlavně zad, kyčlí a končetin. Metastáza v kostech může někdy utlačovat míchu a působit potíže s hybností. Celkovými příznaky jako u jiných nádorových onemocnění je nechutenství, hubnutí, únava a celková slabost.

Nádory prostaty se mohou mezi sebou histologicky lišit, některé rostou velmi pomalu a nemetastazují, takže mohou mít vcelku dobrou prognózu, ačkoliv způsobují třeba lokální potíže s močením. Nádory, které rostou rychle a metastazují, jsou naopak nepříznivé. Metastázy se nacházejí nejčastěji v kostech, dále v plicích, játrech, méně v nadledvinách a ledvinách.

Pozor na masturbaci u porna, může škodit

Panové, pozor. Pokud masturbujete často u pornofilmů, může se vám brzy stát, že nebudete schopni reálného sexu s partnerkou. Stává se to sice jen zřídka, ale proč riskovat, prostě všeho s mírou.

Zbavte se rýmy a posilujte svaly

Orgasmus a ejakulace spouští v těle fyziologické reakce, které vedou k uvolnění nosu při rýmě. Některé studie dokonce potvrzují, že onanie je prevencí proti cukrovce 2. typu. Muži, kteří se oddávají radovánkám, snižují riziko onemocnění touto civilizační chorobou.

Hlavním důvodem, proč se pořádně nevyspíme, bývá stres, kterému se denně vystavujeme. I na to funguje masturbace. Pokud nemáte partnerku, která by vám od "tlaku" pomohla, dopřejte si orgasmus ve vlastní režii.

