Měsíc veganem: Při správném jídelníčku můžete posilit imunitu a poradit si s cukrovkou

Vlivem rostlinné stravy na naše zdraví se zabývalo hned několik desítek studií. Obvykle se v nich porovnávají vegani s běžnou všežravou populací, přičemž v jedné z těchto studií vědci došli k závěru, že vegani mají v průměru nižší hodnotu BMI, menší obvod pasu či nižší krevní tlak.

Proč jsou vegani zdraví

Podle instruktorky jógy a vyznavačky zdravého životního stylu Věry Vojtěchové je ovšem důvodem lepšího zdraví u veganů to, že většina z nich se stravuje obecně lépe než průměrná všežravá populace. „Při přechodu na veganství se člověk začne mnohem více zajímat o to, co jí, a vzhledem k tomu, že je nutné vyřadit celou řadu živočišných produktů, člověk začne jíst například více ovoce a zeleniny. A jak víme, ovoce a zelenina dodávají našemu tělu dostatek vitamínů a minerálů, jsou plné vlákniny, antioxidantů a mnoho dalších složek,“ říká Vojtěchová.

Strava ovlivňuje chronická onemocnění

Je všeobecně známo, že strava je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících rozvoj řady chronických onemocnění. Většinu chronických zdravotních potíží přitom doprovázejí zánětlivé procesy v organismu. V tomto případě je pak vhodné – po konzultaci s lékařem – přejít na protizánětlivou stravu. V praxi to znamená omezit jednoduché cukry, trans mastné kyseliny, tepelně upravované potraviny a polotovary. Základem jídelníčku by naopak měly být čerstvé kvalitní potraviny s dostatečným podílem zeleniny a ovoce a převahou rostlinných zdrojů potravin.

„Je zajímavé, že kdybychom pěstovali rostliny a zalévali je různými jedy, alkoholem a tukem, rostliny by zašly a pravděpodobně bychom se tomu vůbec nedivili. Bylo by to přece logické. Proč nám tedy to samé nepřipadá logické ve vlastním stravování?“ pozastavuje se nad životním stylem mnoha Čechů instruktorka jógy a specialistka na stravování podle ajurvédy a dodává, že jako ochranu a prevenci organismu před mnoha onemocněními je vhodné konzumovat oříšky a semínka, které jsou zdrojem rostlinných sterolů, mononenasycených i polynenasycených mastných kyselin. Luštěniny a celozrnné potraviny pro změnu obsahují široké spektrum vitamínů, minerálních látek a vlákniny.

Zhubněte díky veganství

Dalším benefitem veganství, který můžete pozorovat již během 1–3 měsíců na rostlinné stravě, je schopnost zhubnout. Vegani mají oproti většinové běžně se stravující populaci obecně nižší tělesnou hmotnost. Důvodem je to, že rostlinné potraviny mají převážně nízkou energetickou hodnotou a jejich konzumace tak může být považována jako vhodný prostředek pro kontrolu optimální tělesné hmotnosti.

„Nadváha nebo dokonce obezita se u veganů vyskytuje zřídka, přičemž důvodem je mimo jiné i to, že vegani více dbají o své zdraví, sportují,“ říká Vojtěchová. I přesto však můžeme o rostlinné stravě říct, že je jako prevence obezity a přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu. Samozřejmě za předpokladu, že se stravujete vyváženě.

Pryč s cukrovkou

Diabetes II. typu patří mezi chronická onemocnění, na které má rostlinné stravování pozitivní vliv, a to z důvodu nízkého obsahu tuku s vysokým obsahem vlákniny. To ovlivňuje celkový energetický příjem, a tím i tělesnou hmotnost, což napomáhá k udržení správné hladiny glykemie. Potvrdilo to několik vědeckých studií.

V neposlední řadě mají kvalitní rostlinné zdroje potravin pozitivní vliv na fyzický i mentální výkon. Potraviny jako brambory, celozrnná rýže, bulgur, ovesné vločky, quinoa a mnohé další obsahují komplexní sacharidy, které se dobře spalují a dodávají dlouhodobou energii. Živiny pro lepší sportovní výkony jsou i v ovoci a zelenině. Co se týká bílkovin, skvělým zdrojem je tempeh, seitan nebo třeba luštěniny. Bílkoviny jsou ale i v zelenině, jako jsou špenát, brokolice či chřest.

Staňte se veganem na měsíc

Tělo potřebuje k tomu, aby se adaptovalo na nové podmínky a ukázalo, jak se cítí, minimálně měsíc. Platí to nejen pro stravování, ale i různé rehabilitace či odvykací kúry. Co přesně tedy můžete očekávat po 30 dnech výhradně na rostlinné stravě?

Naučíte se jíst zdravěji a kvalitněji. Rozšíříte svůj jídelníček o nové potraviny. Budete mít kontrolu nad tím, co opravdu jíte. Při správně nastaveném jídelníčku můžete zhubnout. Budete se cítit lehčeji a získáte více energie. Můžete zvýšit svůj fyzický výkon (např. běh). Ušetříte celou naši planetu. Zkrátka se budete cítit lépe!

