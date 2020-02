Migrénu často spustí špatné jídlo. Zapomeňte na čokoládu nebo alkohol

Migréna patří mezi vůbec nejznámější a nejrozšířenější typy bolestí hlavy. Na rozdíl od ostatních bolestí hlavy u ní jde o několikahodinový záchvat, který probíhá v několika přesně určených fázích.

V tomto případě existuje mnoho příznaků, které se opakují. Bolest hlavy je v případě migrény pulzující ostrá a silná, převážně pak jednostranná. Často je navíc doprovázena také nevolností až zvracením. Nemocným vadí světlo, zvuky a vůně, nesnesou navíc jakoukoliv námahu, nemohou pokračovat ani v práci, jelikož se nemohou soustředit. Někdy se navíc stane, že mají problémy s mluvením nebo dokonce omdlí.

Pokud už bolest skončí, pak se nemocný cítí hodně unavený, nemá chuť k jídlu, nemůže se soustředit. Většinou si chce lehnout a pokud usne, pak dojde k velké úlevě od záchvatu. Od ostatních bolestí hlavy se migréna liší také trváním doby bolesti, která je v tomto případě od 4 až do 72 hodin. Pokud je delší, může dojít k vývoji mozkové mrtvice.

Spouštěčem může být životní styl

Migrénu mohou vyvolat různé spouštěče nejen z oblasti hormonálních vlivů nebo psychických faktorů. V posledních letech se hodně zkoumal také vliv životního prostředí, jednotlivých konzumovaných potravin a také nedostatku vody v organismu, který je také označován jako dehydratace.

Výběr potravin je konkrétní člověk, který trpí migrénou, ale schopen ovlivnit a významně tak přispět ke zlepšení svého zdravotního stavu. Tím, že zcela odstraníme ze stravy některé potraviny, lze množství záchvatů výrazně snížit.

Většinou jde o potraviny, které obsahují nějaké složky, které zvyšují tvorbu serotoninu, případně jiné aminokyseliny. Variantou je také to, že se podílí na vstupu serotoninu do cév a do samotného mozku.

Během záchvatu si zkuste na šíji a zadní část hlavy přiložit studený či teplý obklad dle vaší snášenlivosti. Na spánky je pak dobrá také chladivá mast. Nejlepší je přebývat v temné a tiché místnosti, ležet a zkusit se co nejvíc uvolnit, ideálně pak usnout.

Mezi nejčastější pomyslné spouštěče bolesti hlavy jednoznačně patří alkohol. Bolesti hlavy pak mohou vyvolat všechny jeho druhy a je jedno, jestli se jedná jen o pivo nebo víno či tvrdý alkohol. Samotnou bolest vyvolává totiž etylalkohol, které hraje svou roli v rámci dehydratace, jež jde samozřejmě s konzumací alkoholu ruku v ruce.

Dalšími potravinami, které by lidé trpící migrénou měli vynechávat, jsou také zralé sýry, které v sobě mají tyramin, čokoláda nebo hrášek, kde se nachází fenyletylamin, v citrusech jsou zase fenolické aminy a v asijských jídlech a uzeninách bývá často glutaman sodný.

Důležitá je i pravidelnost

Migrenikům prospívají jídla, které jsou nekořeněná a připravená z jednoduchých potravin. Ideální je v tomto případě dušené nebo pečené přírodní kuřecí maso. Příloha je nejlepší z čisté žitné mouky, vařené brambory nebo kvalitní rýže. K pití se doporučuje primárně čistá voda nebo bylinné čaje. Zelenina by se měla konzumovat vařená nebo dušená. Dochucovat je pak ideální hlavně pažitkou nebo petrželkou a solit pouze mírně. Z ovoce by pak měl být favoritem banán.

Hodně důležitá je i samotná pravidelnost v rámci jídelníčku. V dnešní uspěchané době se totiž nesnídá nebo neobědvá. Lidé se tak často k jídlu dostávají třeba jen dvakrát denně a jedí obrovské porce, což je velký problém. V krvi totiž klesá hladina cukru a tento jev může mít také zásadní vliv na migrénu.