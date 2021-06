Na houby s aplikací chodí jen sebevrah, říká mykolog. Houbařům radí bezpečný způsob, jak se neotrávit

Počasí houbám přeje. Deště a teplo, to je ideální kombinace. Není se tedy čemu divit, že nálezy hlásí houbaři téměř ze všech částí České republiky. Zatímco třeba v zimě chodí jen opravdoví znalci, nyní začíná sezona také pro "hobíky". A to je podle mykologa Davida Suchoně důvod, proč varovně zdvihat prst.

„Lidé si často myslí, že se jim nemůže nic stát. Ale neuvědomují si, že také u nás máme smrtelně jedovaté houby,“ tvrdí pro Čtidoma.cz odborník. Nakonec, statistiky hovoří jasně. Třeba v roce 2019 se podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR houbami otrávilo 373 lidí, 212 z nich bylo hospitalizováno v nemocnici.

Záleží na mnoha okolnostech

Přitom nejde jen o to, že sníme jedovaté druhy hub. Mnohdy stačí špatná tepelná úprava či nevhodné skladování. „Záleží, jaké houby jsme snědli a na jejich množství. Ale i na tom, v jaké kondici daný člověk je. Vše se může odbýt "jen" zvracením. Ovšem mohou se přidat i křeče, třes, začne klesat krevní tlak a kolabovat životní funkce,“ vypočítává mykolog.

Mezi největší hrozby u nás patří muchomůrka zelená, její toxiny působí dlouhodobě, takže si po prvním překonání průjmů a nevolnosti můžete říkat, že už je dobře. Opak je pravdou, do týdne můžete být po smrti. Další nebezpečnou muchomůrkou je tygrovaná, hrozbou je například i závojenka olovová.

I české lesy mohou být nebezpečné

A co nám v lesích hrozí v těchto dnech? „Varoval bych před čepičatkou jehličnanovou, která v sobě má stejné toxiny jako muchomůrka zelená. Je možné ji zaměnit za jedlou a chutnou opěnkou měnlivou,“ má jasno Suchoň.

Podle něj je největší chybou spoléhat se na nejrůznější aplikace v mobilu a podle nich se v lese řídit. „To je cesta do hrobu nebo přinejmenším do nemocnice. S takovou aplikací chodí jen sebevrah. Mnohem lepší je houbu odnést zkušeným mykologům. Pak máte jistotu. Ne každý si to uvědomuje, ale opravdu i z našich hub je možné způsobit si vážné komplikace, nedej Bože i smrt. A to za to nestojí,“ doplnil Suchoň pro Čtidoma.cz.

