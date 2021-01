Na králičí maso jsme téměř zapomněli. Je přitom dietní a má minimum cholesterolu

Králičí maso je lehce stravitelné, je málo tučné a oproti ostatním, běžným druhům masa obsahuje méně cholesterolu. Je zdrojem opravdu kvalitních živočišných bílkovin. Přesto jeho konzumace není častá a je to chyba, protože je dietní, lehce stravitelné a v minulosti se králičí mláďata dokonce považovala za postní jídlo. Však byli králíci ve středověku chováni v klášterech.

Maso z králíka má vysokou nutriční hodnotu

Králičí maso svojí strukturou, barvou a jemnou chutí spíše připomíná drůbeží. Králičí maso má vysokou nutriční hodnotu a ideální poměr důležitých aminokyselin. Obsahuje dále vitamíny řady B, svalovina je bohatá na draslík, fosfor, hořčík a v neposlední řadě i zinek. Při konzumaci králíka by měli zpozornět lidé trpící na dnu, protože maso obsahuje puriny, které zvyšují kyselinu močovou v krvi. Ale jinak je králík skutečně dietním pokrmem a pokud máme možnost ho koupit od chavatele, který králíky krmí jen senem a trávou bez chemických přísad, není co řešit. Maso jde připravit na mnoho způsobů a jistě si každý najde nějaký ten svůj nejoblíbenější. Tím může být úprava masa zrovna ta relativně nejjednodušší.

Jak jsme již uvedli, receptů na králičí maso je bezpočet a jde dobře zkombinovat s běžnými ingrediencemi podobně jako jiná masa. Třeba s hořčicí, kořenovou zeleninou nebo jinou zeleninou. Vždy bude jídlo dokonalé.

Králík na hořčici

Potřebujeme 4 porce králíka (nejlépe stehna), sůl, mletý pepř, 3 lžíce dijonské hořčice, 2 lžíce oleje, 100 ml bílého vína, 100 ml smetany, 1 lžíci hladké mouky a půl lžičky cukru. Králičí porce nejdříve opláchneme a osušíme. Olej rozšleháme s pepřem a dijonskou hořčicí a touto směsí potřeme maso. Vložíme do pekáčku a pokud marináda ještě zbyla, nalijeme na maso. Necháme alespoň hodinu marinovat v chladu.

Protože králičí maso neobsahuje téměř žádný tuk, můžeme už při marinování nebo při pečení použít slaninu. Pekáč pak dáme do vyhřáté trouby na 180 stupňů C. Nejdříve pečeme asi 15 minut odkryté, pak podlijeme ½ hrnečkem vody a přikryjeme pokličkou. Po 30 minutách maso obrátíme a dopečeme zase odkryté. Pečeme asi hodinu, aby maso nevyschlo. Upečené maso vyjmeme a udržujeme v teple a mezitím si připravíme ze šťávy zpod masa omáčku. Přilijeme k ní bílé víno a uvedeme do varu. Do smetany zašleháme lžíci hladké mouky, přidáme do pekáčku a za stálého míchání vaříme asi 15 minut. Nakonec dochutíme solí a cukrem.

Králík s kořenovou zeleninou

Na tento skvělý recept je ideální celý králík. K tomu budete potřebovat špalík uzené slaniny, 5 středně velkých mrkví, 5 přibližně stejně velkých petrželí, půl celeru nebo 1 malý, 3 velké cibule, kousek másla, olej, ocet, sůl, bobkový list, nové koření a celý černý pepř.

Králík domácí je domestikovaná forma evropského králíka divokého. Už staří Římané chovali divoké králíky v tzv. leporáriích a jejich maso považovali za pochoutku. K rozvoji chovatelství došlo v Anglii. V 17. století se chov zaměřoval hlavně na chov kvůli kožešinám, až od 19. století se středem pozornosti stala masná produkce.

Kvůli chuti je nejlepší si před přípravou v hmoždíři rozdrtit nové koření, kuličky pepře a bobkový list. Vše by mělo být v poměru 1:1. Na jednoho králíka budete potřebovat 20 kuliček nového koření, 20 kuliček pepře a 5 bobkových listů. Očistěte králíka a nakrájejte slaninu na malé špalíky. Králíka naporcujte a jednotlivé porce prošpikujte slaninou, ze všech stran je pak okořeňte připravenou směsí a s olejem vetřete do masa. Maso jemně zastříkněte octem a zakryté nechte v chladu nejlépe do druhého dne odležet.

Před vařením nakrájejte kořenovou zeleninu na menší kousky. Opět by měl poměr vyjít 1:1. Cibuli nakrájte na kolečka. Do velkého hrnce dejte dvě lžíce oleje a kousek másla - nechte rozpustit, ztlumte plamen a vmíchejte cibuli, aby se namočila do tuku. Na mírném plameni pak smažte cibuli do sladka. V kuchyňském robotu zeleninu rozsekejte nadrobno nebo ji nastrouhejte. Postupně pak zeleninu přidávejte k cibuli, mírně podlijte, zvyšte plamen a podle chuti můžete dosolit.

Pokud se vám zdá, že je tam málo tuku, přidejte pár kousků másla. Pod pokličkou pak nechce podusit asi 10 minut. Zeleninu pak přendejte do pekáče a na ni rozložte porce králíka, které jste předtím ze všech stran dobře osolili. V troubě vyhřáté na 180 °C pečte 2 až 3 hodiny. Na posledních 15 minut odkryjte pekáček kvůli dopečení masa. Králíka podávejte nejlépe s bramborovým knedlíkem.

KAM DÁL: Seznam špatných hesel se prakticky nemění, lidé jsou nepoučitelní. Přitom mohou přijít o veškeré úspory.