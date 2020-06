Nadměrné pocení a zápach můžeme regulovat. Hodně záleží na správně zvolené stravě

Pocení nemá v lásce snad nikdo. Nejhorší je například přeplněný autobus a v něm jedinci, kteří ani netuší, co je to deodorant. Nadměrné pocení se však dá regulovat. Jednou z možností je i správně zvolená strava, ale samozřejmě také dostatečný a pravidelný přísun tekutin.

Pocení nemá v lásce snad nikdo. Nejhorší je například přeplněný autobus a v něm jedinci, kteří ani netuší, co je to deodorant. Nadměrné pocení se však dá regulovat. Jednou z možností je i správně zvolená strava, ale samozřejmě také dostatečný a pravidelný přísun tekutin.

Pocení je snad každému nepříjemné, ale víte, že je pro naše tělo prospěšné? Zajišťuje totiž udržení stabilní tělesné teploty, takže nás chrání před přehřátím. To, jak se kdo potí nebo nepotí, je do jisté míry dané geneticky. Avšak i zde jsou faktory, které můžeme do jisté míry ovlivnit sami. Stačí se řídit následujícími jednoduchými pravidly.

Dostatek vody

Nejdůležitější ze všeho je dodržovat pitný režim. Domněnka, že pokud budeme méně pít, tak pocení omezíme, je mylná. Potit se budeme pořád stejně, a navíc hrozí dehydratace. Obzvláště v letních měsících je třeba myslet na to, abychom měli dostatečný příjem tekutin. Nejlepší je mít stále na očích lahev s vodou, díky tomu nebudeme na pití zapomínat.

Vhodné potraviny

Nejen pitným režimem můžeme dosáhnout toho, abychom měli v těle dostatek vody. Doporučuje se do jídelníčku zařadit také potraviny bohaté na vodu. Ty není v letním období těžké sehnat. Vhodné jsou melouny, jahody, listový salát, okurky, cukety nebo třeba rajčata. Možností je mnoho. Jezte zeleninové a ovocné saláty, tělu tak dodáte nejen vodu, ale i vitamíny. Do jídelníčku se také doporučuje zařadit ořechy a libové maso.

Naprostým základem však je dodržování pravidelné hygieny a používání kvalitních antiperspirantů.

Minerály a vitamíny

Je velmi důležité tělu dodávat dostatek vitamínů a minerálních látek, nedokáže si je totiž vyrobit samo. Jejich přísun si zajistíme vyváženým a pestrým jídelníčkem. Minerální látky, jako jsou hořčík a vápník, mají na pocení velký vliv. Pokud jich máme v těle nedostatek, může to způsobovat zvýšené pocení a také tolik nechtěný zápach.

V případě, že pociťujeme nedostatek hořčíku, je dobré do svého pitného režimu zařadit minerálky, které ho obsahují. Vápník zase najdeme především v mléčných výrobcích. Ne každý je má však rád, mnohým z nás nedělají dokonce vůbec dobře. V tom se vyplatí vsadit na mák! Obsahuje až 3x více vápníku než mnohé sýry.

Bylinky

Největším přírodním spojencem v boji proti pocení je bezesporu šalvěj lékařská. Stahuje potní žlázy a působí v mozku na centrum tepelné regulace. Zmírnit pocení může i čaj z této bylinky, ale můžeme ji použít i do koupele. Zároveň funguje i jako skvělé dochucovadlo. Je vhodná na ryby, pečené maso, do salátů, ale i do pečiva. Její nesporná výhoda je v množství jejích léčivých účinků na různé neduhy. Yzop lékařský dokáže znásobit účinky šalvěje, a proto je dobré používat tyto bylinky společně.

Co bychom naopak měli vynechat?

Alespoň v letních měsících bychom se na čas měli vzdát potravin, které naopak pocení podporují. Mezi ně patří zázvor, pepř, chilli, pálivé papriky, ale i kari. Úplně bychom se měli vyhnout již hotovým kořenicím směsím, které často obsahují velké množství přidané soli. Samostatnou kapitolou je brukvovitá zelenina, kam patří květák nebo brokolice.

Květák, brokolice a další podobné druhy zeleniny mají sice nespočet vitamínů, ovšem také jsou plné sirných sloučenin, které se dostávají z těla ven právě potem a jsou často doprovázeny nepříjemným odérem.

V neposlední řadě je také nutné zmínit kofein a alkohol. Káva a další nápoje obsahující kofein nás sice nabudí, ale tím pádem se zvýší i tlak a více a rychleji se potíme. To samé platí i o alkoholu. Když už máme chuť na skleničku, je lepší dát si vinný střik než tvrdý alkohol.

