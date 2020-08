Nadváha trápí až polovinu všech psů. Stejně jako u lidí z toho mohou být vážně komplikace

Kila navíc u pejska poznáte nejen vizuálně, ale také podle žeber. Pokud již rukama nemůžete nahmatat poslední dvě žebra, tak se pravděpodobně bude jednat o nadváhu. Zdravotní potíže, které obezita přináší, je přetěžování kloubů a svalů, nemoci srdce a cév či výskyt cukrovky.

„Obezita vašemu mazlíčkovi může způsobit mimo jiné obrovskou zátěž kardiovaskulárního aparátu, oslabit imunitní systém, poškodit jeho játra ztučněním, zvýšit riziko nádorových onemocnění a mnoho dalších potíží,“ říká veterinářka MVDr. Daniela Králová.

Důležitá je prevence

Stejně jako u lidí, je u nadváhy důležitá prevence ve formě zdravého „jídelníčku“ a dostatku pohybu. Překrmování neúměrnými dávkami potravy bez přihlédnutí k tělesné aktivitě psa nebo přemíra pamlsků vedou právě velmi často k nebezpečným kilům navíc. Nechcete-li svému psovi přivodit potíže s klouby, opakující se průjmy, flatuenci neboli „prdíky“, z nadmíry proteinů nebo dokonce cukrovku či šedý zákal, měli byste pří krmení dodržovat pár jednoduchých zásad.

Hlavní je výběr krmiva

„První je výběr kvalitního, dobře stravitelného krmiva s dostatkem přírodních proteinů z pravého masa, vitamínů a vlákniny a samozřejmě bez zbytečné chemie, obilí i sóji. Takové krmivo se psům skvěle tráví, dodá jim dostatek energie a podpoří peristaltiku zažívacího traktu pro zdravé trávení. Pejsek by měl dostávat pouze "psí" potravu. Rozhodně ho nekrmte od stolu či mu na přilepšenou nedávejte tučné uzeniny či masa,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Kvalita není kvantita

Dalším velmi důležitým pravidlem při krmení psa, aby netrpěl nadváhou, je odvažování správné dávky krmiva. Vyzkoušet můžete například online kalkulačky krmných dávek, které během chvilky napoví, jak velká by měla být krmná dávka. A to i v návaznosti na tělesnou zátěž, věk i zdravotní stav psa. Nesmíte však zapomínat na to, že pokud celý den "ládujete" svého psa pamlsky, měla by porce krmiva být o něco snížena oproti doporučené dávce v kalkulačce.

Pozor na nebalené pamlsky

„Pejsci jsou zvyklí na odměňování. Volte ale pro psy zdravé pamlsky. Rozhodně není dobré psům dávat lidské dobroty, jako jsou například piškoty, protože obsahují cukr, a ten může vést u psa až k šedému zákalu. Velmi škodlivé mohou být pamlsky typu louhovaných bůvolích kůží plných chemie, či různých "odpadních" surovin živočišného původu,“ upřesňuje Švihálek.

Mezi ty patří například volně prodávané vepřové uši (nebalené), po nichž v obchodech mohou lézt mouchy a klást na ně vajíčka, kálet apod. Proto raději vybírejte zdravé pamlsky pro psy v originálním balení, nejlépe z osvědčených zdrojů.

Buďte aktivní

Důležitý je také pohyb. Choďte se psem alespoň na dvě hodiny ven denně. Venčení by mělo být hravé a pejsek by při něm měl být aktivní. Samozřejmě úměrně věku. Pokud ale během venčení sedíte na lavičce a pejsek s vámi, tak kila půjdou těžko dolů.

