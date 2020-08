Nápoje, které prodlužují život: Káva bojuje s rakovinou, pivo pomáhá proti demenci

Zastáváte názor, že ráno bez voňavého šálku kávy nebo čaje by zkrátka nebylo "to pravé ořechové"? Ano, i to je možné. Právě tyto dva nápoje totiž patří k vůbec nejrozšířenějším na celém světě. Diskuse probíhají i nad zdravotní stránkou jednotlivých nápojů. Které podle odborníků patří k těm nejzdravějším?