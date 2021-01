Náš jazyk se stále vyvíjí a Čech Čechovi někdy vůbec nerozumí

Podle mnohých odborníků je používání spisovného jazyka českého podobné jako estetika spojená s vhodným oblékáním. V posledních letech se vytrácí z nejrůznějších společenských míst i vhodné odívání – jako například z divadel, kam pánové chodí v saku a kravatě daleko méně, než tomu bylo dříve. Stejně tak to je v oblasti komunikace, a to té formální i neformální.

Spisovná a bohatá čeština součástí prestiže

Před několika desítkami let se prostřednictvím vyjadřování lidí hodnotilo také jejich společenské postavení. Tehdy bylo jednoduše prestižní umět dobře a spisovně česky a mít bohatou slovní zásobu.

Dnes se však někteří Češi dostávají do stadia, kdy prakticky neumějí hovořit a vyjadřovat se spisovným jazykem. Podle odborníků sice není pro Čechy spisovný jazyk cizím a jsou poměrně dobře schopni ho rozeznat, ale vlastní praxe je zkrátka něco, co jim uniká a v následujících letech může velmi brzy i chybět.

V roce 1902 vydal Jan Gebauer první Pravidla českého pravopisu, která obsahovala přehled morfologie. Během 20. století do spisovného jazyka postupně začaly pronikaly prvky mluveného jazyka, zejména obecné češtiny. Postupně byl počešťován i pravopis cizích slov.

Rozdíly jsou obrovské

Rozdíl mezi mluvou dnešních mladých a například jejich vrstevníků z masarykovské republiky je skutečně markantní, a to nejen ve formách mluvy, ale i v samotných slovech, jelikož v dnešní době se jich zrodily stovky a možná i tisíce, které tehdy neexistovaly. Je třeba přiznat, že ne vždy je to k užitku. Slova, která dnes vznikají, jsou mnohdy velmi prapodivná a kdyby nebyla, zřejmě by se nic moc nestalo. Na druhé straně je nutné říci, že spousta „historických“ slov z dávné doby prakticky zanikla a málokdo si na ně vzpomene. Kdybychom tak postavili vedle sebe například dva pětadvacetileté muže z tehdejší a dnešní doby, možná by si, především z důvodu markantního rozvoje českého jazyka, v některých oblastech vůbec nerozuměli.

Moderní technika vs. ruchadlo