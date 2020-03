Naše strašidelné hrady: Zaživa zazděná nevěrnice, děsivý rytíř i brána do pekel

Hledáte inspiraci, kam vyrazit na výlet, a potřebujete zároveň trochu toho vzrušení? Dnes tu máme tři zajímavé hrady s ještě zajímavější historií a pověstmi.

Hrad Houska

Naleznete jej ve východní části Kokořínských lesů asi 47 km od Prahy v obci Blatce. O tomto hradu už bylo velmi mnoho napsáno, tak si to pojďme shrnout. Dodnes se s jistotou neví, kdo ho postavil, pouze se spekuluje o Přemyslu Otakarovi II. nebo Hynku Berkovi z Dubé se svolením krále. Zůstávají však nezodpovězené otázky, jak je starý a proč vlastně vznikl...

Na tomto místě byl tenkrát středověký prales, žádná obchodní stezka ani plnohodnotný přístup k vodě, za což údajně může čert, který se usadil v hradní studni a zahradil všechny prameny v okolí.

Zpřístupněný veřejnosti je teprve od roku 1999, možná právě proto, že jeho úkolem je údajně uzavřít bránu pekel, a také zde skrývá místnost, do které, když vstoupíte, tak se můžete teleportovat v čase i na jiné místo.

Pověst o Orontovi, černokněžníkovi a čaroději

V sedmnáctém století se na hradě Houska usadili švédští vojáci v čele s Orontem, který byl vlastníkem černé slepičky, díky které byl nesmrtelný. Místním lidem se nelíbilo, že vojáci osídlili hrad, protože v okolí loupili a nelítostně drancovali.

Rozhodli se, že osud Orontův vezmou do svých rukou, a tak pověřili dva myslivce, jmenovali se Jiranda a Mazanec. Místní čarodějnice a vědma jim začarovala pušky a myslivci si ulili speciální kule, kterými Oranda zastřelili, když jej vylákali k oknu. Orando umírá, protože si nestihl dojít pro svou černou slepičku, od těch dob ale chodí jeho černý stín po hradě a stále slepičku hledá, prý mu pomůže vrátit jej zpět k životu.

Průrva do pekla

V hradě se nacházela průrva do pekla a lidé byli zvědaví, jak takové peklo vypadá. Vzali tedy odsouzeného vězně a slíbili mu, že když se nechá do jámy spustit po provaze, tak mu dají svobodu. Odsouzenec souhlasí a nechá se spustit do neznámé díry.

Po půlhodině, co vězně pomaličku spouštěli, se ozval křik, lidé nebožáka rychle vytáhli, ten byl ale na smrt vyděšený a nechtěl o tom, co pod zemí viděl, mluvit. Údajně vypadal minimálně o čtyřicet let starší a přišel o rozum. Pár dnů po nešťastné události umírá. Místní se snažili jámu zasypat, marně. Byla bezedná. Proto na ní postavili kapli, která tam stojí dodnes.

Hrad Svojanov

Jedná se o částečnou zříceninu gotického hradu. Stavba je jedna z nejstarších královských hradů u nás. Nachází se uprostřed lesa v okrese města Svitavy. Má velmi pestrou minulost a velmi záhadné, temné pověsti a legendy.

Pověst o paní Kateřině

Psal se rok 1517 a majitel hradu byl Hertvík Žehušický z Nestajova, o kterém bylo známé, že byl velmi krutý a nemilosrdný. Jeho ženou se tehdy stala hodná a velmi zbožná žena, jmenovala se paní Kateřina Rabenhauptová z Lichtenburka. Kateřina byla velmi zamilovaná do kováře ještě předtím, než se provdala.

Na hradě Stojanov byla žena Kateřina zaživa zazděna, objevena byla čirou náhodou.

Jak již tomu tak bývá, ani po svatbě se své lásky nedokázala vzdát a s kovářem se stýkali tajně v nedalekém místě od hradu. Bohužel Kateřinin manžel za krátký čas románek své ženy zjistil. Kováře potrestal tak, že mu na místě nechal useknout obě ruce a pak jej probodl, pro Kateřinu měl ještě horší trest, nechal ji zaživa zazdít ve svém hradě. Kateřinina kostra byla objevena čirou náhodou, když v roce 1805 byla proražena nová brána na nádvoří hradu.

Na hradě Svojanov se odehrály tři známé tragické události nositelkám jména Kateřina, první příběh je uvedený výše, další vyprávění se odehrálo už v roce 1645.

Ovdovělá paní Kateřina se znovu provdala za Karla Zárubu z Hustířan. Nicméně za krátký čas se Karel Záruba rozhodl, že by si raději za ženu vzal bohatou pannu rytířského rodu. Svou manželku zavřel do sklepení hradu a nechal ji tam zemřít, v tu dobu čekala jeho potomka. Když se po čase rozhodl vstoupit za svou zesnulou ženou, nesnesl pohled na její zděšený výraz a zbláznil se. Zanedlouho i on umírá a duch paní Kateřiny prý bloudí dodnes na hradě Svojanov.

Třetí příběh se týká malého děvčátka, které se jmenovalo Kateřina. Se svými rodiči obývali hrad, v ten čas jej rekonstruovali. Holčička tragicky zemřela, když na ni spadlo lešení; jediné, co stihla, bylo obtisknout svoje krvavé ručičky na zeď. Na tom místě dnes je velká skříň, a to prý z toho důvodu, že i po několika vrstvách barvy se krvavé ručičky stále objevovaly.

Zřícenina hradu Vrškamýk

Vrškamýk naleznete asi 1 km od obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram. Hrad je velmi významnou stavbou posledních Přemyslovců. Byl založený Václavem I. v první polovině 13. století a zanikl pravděpodobně v první polovině 14. století. Hrad býval významným loveckým sídlem.

Pověst o rytíři

Pověst vypráví o rytíři, který se zmocnil hradu Vrškamýk a nakonec zde i vládnul. Byl ale velmi zlý, krutý a nemilosrdný, doslova neměl rád nic živého. Zvířata přímo nesnášel, kromě svého koně, se kterým se pravidelně projížděl po lesích. Jednoho dne si urozený pán vyjel na projížďku s koněm, ale neznámí lupiči jej přepadli a zabili.

Rytíři zde byla vystavěna kaplička na místě, kde jeho poddaní našli tělo, nicméně místní vesničané ji zpustošili. Pověst praví, že tajemný rytíř se zde zjevuje každou noc jako duch.