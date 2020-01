Nazelenalé brambory obsahují jedovatý solanin. Vyhodit je ale nemusíte, ještě se dají zachránit

Co si budeme povídat, určitě to znáte. Koupíte si pytel brambor, ovšem nesníte je okamžitě a zavřete je na pár dní do špajzu. Jenže potom, když se k nim vrátíte, tak zjistíte, že jsou pokryté zelenými skvrnami. Co s nimi, rovnou vyhodit, nebo je ještě šance na záchranu?