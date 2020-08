Nedělní letní oběd jako od babičky: I bez masa vykouzlíte dokonalou staročeskou klasiku

Nikdo nevaří lépe než babičky! To je stará pravda, které se málokdo snaží oponovat. Vy však dnes můžete navařit pro rodinu stejně kvalitně. Sáhli jsme za vás do šuplíku a vytáhli pravé staročeské bezmasé menu podle žen, které měly kuchyni v malíčku.

Tahle neděle nemusí být všední jako ty ostatní, můžete si ji zpříjemnit skvělým jídlem, po kterém se budete ještě dlouho olizovat. A pokud navíc čekáte hosty a chcete zazářit, není na co čekat. Nasaďte zástěru a pusťte se do toho, ať máte zítra vše stoprocentní a ukážete se jako dokonalá hospodyňka. Za takovouhle hostinu by vás pochválila i Magdalena Dobromila Rettigová!

Kroupy do kuchyně neodmyslitelně patřily

Dnes se bez krup neobejdete možná tak na zabijčce, ale dříve byly součástí tradiční české kuchyně. Už naše babičky věděly, že taková česneková polévka obohacená o kroupy vám udělá dobře nejen na kocovinu, ale dodá vám i sílu na celý den. Ne nadarmo se říká, že polévka je grunt.

Na pravou staročeskou česnečku s kroupami potřebujeme: 200 g mrkve, 100 g celeru, 100 g petržele, 30 g másla, 4 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, 1 lžíci oleje, celerovou nať, sůl, pepř a doměkka uvařené kroupy v osolené vodě

Petržel, celer a mrkev očištěné nakrájíme na plátky a orestujeme na rozpuštěném másle s olejem. Rozetřené stroužky česneku přidáme ke konci. Moukou zeleninu zaprášíme a krátce osmažíme. Poté zalijeme vodou, přidáme sůl a doměkka povaříme. Když se zdá být zelenina dostatečně měkká, přidáme ještě zbytky česneku a nakonec i samotné kroupy. Dle chuti ještě přisolíme a opepříme.

Překvapte nejen vánoční specialitou

Pokud chcete opravdu překvapit bezmasým jídlem, které neodmyslitelně patří k české klasice a naše babičky na něj byly pes, je to kuba. Staročeská specialita z hub, která by neměla chybět na stole především o Vánocích, ale dříve patřila mezi levné a vydatné jídlo, které si připravovali už staří Slované.

Na pravého staročeského kubu potřebujeme: 500 g krupek, 300 g sádla, 100 g cibule, 50 g sušených hub, 5 stroužků česneku, máslo, sůl, majoránku a pepř

Vroucí vodou krupky spaříme, poté propláchneme a s kouskem sádla doměkka vaříme. Dáme máčet houby a mezitím osmahneme najemno nasekanou cibulku. Když jsou krupky měkké, vše smícháme dohromady a dle chuti přidáme pepř, sůl, majoránku a česnek. Směs v sádlem vymazaném pekáčku vložíme do trouby a pečeme zhruba 30 minut na 180 stupňů.

Dezertem zavzpomínejte na dětství

Jako dezert můžete naservírovat netradiční staročeský recept z brambor, které má mnoho názvů a jako děti jsme ho všichni milovali. V západních Čechách můžete slyšet kucmoch, setkat se můžete i s označením trpalky. Škubánky, což můžeme slyšet nejčastěji, se těší velké oblibě hlavně u dětí a v dobách našich babiček byly samozřejmou znalostí každé dobré české hospodyně.

Na poctivé škubánky potřebujeme: 1 kg brambor, 200 g sádla, 200 g hrubé mouky, 200 g moučkového cukru, 150 g máku, sůl

Brambory oloupeme a překrojíme napůl. Na mírném ohni vaříme doměkka, poté vodu způlky scedíme a obrácenou vařečkou uděláme do brambor pár děr, posypeme hrubou moukou a pod poklicí je spaříme. Aby bylo těsto hladké, brambory pečlivě rozšťoucháme. V rozehřátém sádle namočíme lžíci, kterou z připravené směsi vykrojíme noky. Ty postupně dáváme na talíř, kde je už jen posypeme moučkovým cukrem, mákem a domastíme rozehřátým sádlem.

