Zlozvyky při sprchování mohou způsobit infekce a další zdravotní problémy

Sprchování je jednou z každodenních radostí. Mimo svůj hlavní úkol nám tato činnost totiž také dokáže uklidnit mysl, a tím blahodárně působí na naši psychiku.

Ačkoliv vypadá sprchování jako zcela neškodná aktivita, je potřeba při něm dodržovat pár určitých pravidel, nebo může být našemu zdraví velmi nebezpečné.

Nejčastější chyby při sprchování

Příliš dlouhé a horké sprchy mohou být škodlivé pro pokožku celého těla. Většina z nás zkrátka miluje stát ve sprchovám koutu dlouho a pořádně se tak ohřát, a to obzvlášť v chladném podzimním ránu.

Sice to vypadá jako něco, co nám ublížit opravdu nemůže, je ale potřeba být na pozoru. Tento zvyk může být škodlivý hned v několika ohledech.

Dlouhé teplé sprchy totiž způsobují to, že pod horkou vodou změkne ochranný kožní maz na naší pokožce, která při dlouhém stání pod proudem vody zároveň pomalu, ale jistě ztrácí potřebnou hydrataci.

Výsledkem dlouhého sprchování tedy může být suchá a podrážděná pokožka a to může způsobit celé moře problémů. Extrémní suchost pokožky může vést k prasklinám, nebo dokonce k infekcím.

Krátké a studené

Pokud chcete omezit negativní dopady tohoto každodenního rituálu, je nutné, abyste sprchu omezili maximálně na deset minut. Zároveň ale také musíte snížit teplotu vody, ideálně tak, aby byla co nejchladnější, aniž by pro vás byla příliš studená.

Studie dokonce naznačují, že ponoření do studené vody posiluje imunitní systém.

Další výzkum, publikovaný v časopise PloS One, dokázal, že lidé, kteří se sprchují studenou vodou, mají o 29 % nižší pravděpodobnost, že onemocní.

Mnoho lidí také přísahá na studené sprchy, protože mohou zlepšit spánek, snižují zánět a prospívají kardiovaskulárnímu zdraví.

Příliš častá očista

To ale není to jediné, co nám může uškodit. Negativní vliv na naši pokožku má dokonce i sprchování se příliš často. Řeč je zejména o pokožce hlavy.

Každodenní šamponování vlasů může totiž způsobit mnohem více škod než užitku. Šampon zbavuje pokožku hlavy jejích přirozených olejů, které naše vlasy potřebují, aby zůstaly silné.

Příliš časté mytí vlasů tedy může způsobit, že bude naše hříva suchá a lámavá.

Zdroj: Express

