Není slanina jako slanina. Z jakého plemene prasat je nejlepší a proč při smažení prská jen některá?

Gastrotrendem posledních let je stará dobrá slanina. Nejenže se přidává do klasických slaných pokrmů, ale cukráři jí také korunují své dezerty, aby byla jejich chuť co nejpestřejší. Pokud nemusíte dodržovat dietní režim a máte dostatek pohybu, získáte v plátku slaniny slušnou porci energie z obsaženého sádla s optimálním poměrem lipidů (tuků). A v případě libovějších kousků doplníte svému organismu dokonce plnohodnotné bílkoviny a minerály ze svaloviny ve snadno využitelné formě. Ale jak vybrat kvalitní slaninu? A jak ji správně uchovávat?