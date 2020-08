Netradiční adventní kalendáře pro dospělé i děti si lze předobjednat již nyní

Že jsou adventní kalendáře určené primárně pro děti, které se nemohou dočkat, co jim Ježíšek přinese? To už dávno není pravda! Adventní kalendář patří k symbolům, které máme pevně spojené s Vánocemi nezávisle na věku. Dospělé už sice tolik nepotěší klasické čokoládové kalendáře, ale existují pro ně mnohé lepší varianty.

Dětem nosí adventní kalendář Mikuláš, dospělí si ho musí pořídit sami. Nestyďte se koupit jeden sobě, svým blízkým či obchodním partnerům. Dobře vybraný kalendář může být velmi pěkným dárkem pro ženy i muže. Jestli si právě ťukáte na hlavu a říkáte si, že čokoládový adventní kalendář by vám u obchodního partnera neudělal příliš dobrou pověst, čtěte dál. Kalendář totiž rozhodně nemusí být jen čokoládový.

Proč je vlastně adventní kalendář tak dobrým dárkem?

Doba adventu má své nenahraditelné kouzlo. Venku se brzy stmívá, výlohy obchodů zdobí světýlka, děti jsou v napjatém očekávání, jak Ježíšek ocení jejich chování během celého roku. Na Vánoce se však netěší jen nejmenší, i dospělí si užívají tu tajemnou atmosféru. Adventní kalendář pro dospělé ji dokáže ještě trochu prohloubit. Zároveň nám pomůže si každý den udělat malou chvilku času, každý den se na chvíli zastavit, popřemýšlet o životě, vyhradit si pár minut na vypití dobrého čaje či snězení jednoho čokoládového bonbonu. Advent by měl být právě o tomto klidu, pohodě, rozjímání a o čase stráveném s rodinou. Z každodenního otevírání okýnka v adventním kalendáři se může stát rodinný rituál, který budete po celý advent prožívat společně.

Stejně jako vy máte rodinu a chcete si užít příjemné chvíle, advent prožívají i vaši zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, kamarádi, kolegové. Koho z nich adventním kalendářem obdarujete, je pouze na vás.

Co takhle vyzkoušet čajový adventní kalendář?

Výběrem čajů určitě nikoho neurazíte, obzvlášť v zimním období. Čajový adventní kalendář přímo vyzývá k tomu, abyste si každý předvánoční večer sedli a vychutnali si šálek dobrého čaje. A jakého? Čajový adventní kalendář obsahuje vánoční čaje! Pochutnáte si například na perníčkovém pohoštění, bílé snové krajině, zimním zahřívači, vánoční směsi, šťastných Vánocích či cukroví. Například v čaji s příchutí cukroví se skrývají bylinky, máta, skořice, vanilka, pražená cikorka a pomeranč.

Adventní kalendář s čaji potěší nejen milovníky tohoto nápoje. V zimě se u šálku dobrého pití rád zahřeje kdokoliv.

Čokoládový adventní kalendář nemusí být jen pro děti

Děti ocení zejména čokoládový kalendář, ovšem i dospělí rádi mlsají. Pokud sháníte adventní kalendář pro dospělé, nemusíte se těm čokoládovým vyhýbat obloukem. Jen zapomeňte na ty, které mají dětské motivy – Santa Clause, medvídky apod. Sem tam i ve větších obchodních domech narazíte na čokoládový kalendář s ne tolik infantilním motivem. Určitě ho najdete také ve specializovaných prodejnách, v těch, co prodávají dárkové zboží či čokoládu. Například Lindt mívá pěkné čokoládové adventní kalendáře pro dospělé, což nás vede ještě k jedné myšlence, a to ke kvalitě čokolády. Narazíte na různé adventní kalendáře, ty nejlevnější se dají sehnat za pár desítek korun. Těm se ale vyhněte, protože jsou naplněné ne příliš kvalitní čokoládou. Zaměřte se raději na ověřené čokoládovny, jako je například Lindt, Milka či Orion, na těch si doopravdy pochutnáte. Když navíc investujete do dražšího čokoládového kalendáře, nebudete v něm mít jen obyčejnou mléčnou čokoládu. Dočkáte se výtečných čokoládek s náplní, bílých, tmavých i mléčných.

Pro dospělé něco peprnějšího aneb erotické adventní kalendáře

Pro případy, kdy se chystáte darovat adventní kalendář z recese či udělat si legraci z kamaráda, bráchy nebo ze své drahé polovičky, se bude hodit erotický adventní kalendář. Je klasicky čokoládový, ale zaujme motivem sexy žen či sexy mužů ve vánočních trenkách. S takovým obrázkem bude celý advent zase o trošku příjemnější. Každý den je třeba otevřít jedno políčko, pod nímž se skrývá klasická čtvercová čokoládka.

Můžete si vyhrát i s vlastním adventním kalendářem

Potřebujete pouze jeden adventní kalendář pro dospělé či pro děti? Pak se zamyslete nad tím, co má daný dospělák rád či po čem prahne dětské srdce. Co takhle nachystat 24 malých pytlíčků a do každého dát nějakou levnou výtvarnou potřebu, kosmetický produkt, trochu dobré kávy, sáček s proteinem či fitness tyčinkou? Fantazii se meze nekladou.

Nevýhodou je, že takový personalizovaný adventní kalendář dá práci, je potřeba ho začít plánovat s dostatečným předstihem. Můžete ale počkat do Vánoc a v listopadu se porozhlédnout po obchodech. Řada obchodů, které prodávají například kosmetické přípravky, nabízí vlastní adventní kalendáře s malými vzorky svých produktů.

Adventní kalendáře ve velkém vybírejte raději s předstihem

Sháníte větší množství adventních kalendářů, například pro své zaměstnance, pro děti ve třídě či pro věrné zákazníky? Tohle je lepší začít řešit včas. Adventní kalendáře pro dospělé i pro děti ve větším množství prodává například e-shop s dobrotami Rigalli.cz, jenž nabízí i velkoobchodní odběr. Adventní kalendáře už má sice v nabídce, ale zatím je lze teprve předobjednat, k dispozici budou až od září. Máte tedy měsíc na průzkum nabídky a výběr. Kalendáře je možné objednávat i po kartónech, v nabídce jsou všechny možné výše zmíněné typy – erotické, čajové i čokoládové kalendáře. Firmám se bude líbit, že některé produkty dokáže Rigalli opatřit také firemním logem. Co byste řekli na adventní kalendář, na němž se vaši věrní zákazníci budou celých 24 dnů až do Štědrého dne dívat na vaše logo?