Nike Air Force 1 jako módní must have

Vzestup díky komunitě

Ikonická řada tenisek Nike AF1 však paradoxně na svých začátcích pohořela. Moderní technologie Air, která pracuje na principu stlačování nahuštěných vzduchových polštářů, sice u basketbalistů fungovala, mezi obyčejnými lidmi však úspěch příliš nesklidila. Firma se proto rozhodla po dvou letech ukončit výrobu. V roce 1986 však byla produkce obnovena. Proč?

Tlak veřejnosti! Milovníci tenisek, takzvaní sneakerheads, kouzlu Air Force 1 propadli do takové míry, že během výpadku výroby si začali boty transformovat podle svého a celé východní pobřeží USA zachvátilo šílenství. A pozadu nezůstaly ani celebrity. Rappeři jako Jay-Z, Dr. Dre, Kanye West nebo Travis Scott se stali vášnivými milovníky a propagátory právě řady Air Force 1. Také díky nim se dostaly na trh designově opravdu zajímavé kousky obuvi. Skvělé jsou třeba právě Air Force 1 pánské. A kdo by nechtěl mít takový úlovek ve své sbírce? Minimálně ty nejslavnější v barvě „white on white“ musíte mít i vy. Vybrat si ale můžete z nekonečného množství barevných mutací. Skvělé kousky vznikly také kolaborací s poměrně mladou módní značkou CLOT. Například jejich tenisky v odstínu Rose Gold Silk se zajímavým ornamentem potěší každé dámské oko.

Pohodlnost a styl

Řada Air Force 1 je vytvořená tak, aby doplnila jakýkoliv osobitý styl. Navíc se vyznačuje pohodlností a lehkostí. Tenisky, dříve vyhrazené sportovcům, vám poslouží na celodenních pochůzkách po městě a dodají šmrnc vašemu outfitu. Strach z bolavých nohou není na místě. Speciální kruhový vzor na podrážce, který tolik pomáhal pevně fixovat špičku nohy basketbalistům, bude stejně dobře sloužit i u vás. Perfektní tlumení nárazu poskytuje právě technologie Air. Silná podrážka navíc zaručuje, že nebudete pod nohou cítit každý kamínek. Děsí vás vysoká cena? Nemusí. Tenisky Nike rozhodně nejsou obutím na jednu sezonu. Firma si na kvalitě svých výrobků velmi zakládá a při správné péči vám boty vydrží roky v prakticky nezměněném stavu.

Tenisky řady Air Force 1 se tedy hodí opravdu pro každého a patří mezi důležité nezbytnosti vašeho šatníku. Uspokojí nejen klasického zákazníka, který hledá pohodlnou obuv pro běžné využití, ale i kreativce s propracovaným stylem, který touží po jedinečných designových kouscích. Propadnete kouzlu tenisek Nike Air Force 1 i vy? Podívat se na různé modely můžete do eshopu Flexdog.