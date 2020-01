Novoroční nesmysly. Předsevzetí o kterých už dopředu víte, že je nedodržíte

Zná to v podstatě každý. Od nového roku přestanu kouřit, budu pít méně alkoholu, naučím se nový světový jazyk a třeba začnu pořádně cvičit. Člověk si na sebe uplete bič, který většinou funguje jen prvních pár dní. Jaká předsevzetí si přejeme dodržet nejčastěji a přitom se velmi brzy rozplynou?

Vteřinová ručička si ukrajuje poslední vteřiny roku a ohňostroj oznamuje nový začátek, který je často spojen s nespočtem různých úkolů, které si přejeme v novém roce dodržet. Laťku si často stavíme tak vysoko, že už je vše od podstaty připraveno k neúspěchu.

Samozřejmě se najde několik úspěšných, kteří silou vůle nakonec zvítězí sami nad sebou. Jaká nejčastější předsevzetí si lidé dávají na rok 2020 a už teď je jasné, že zůstane jenom u slov?

Zase chci zhubnout

Člověk se prostě točí stále v kruhu. Nový rok otevírá příležitost vzkřísit vše co jsme si během uplynulých 365 dní vyčítali. S odhodláním na silvestra ujídáme poslední kousky cukroví a tajně se vkrádáme pod pokličku, abychom naše bříška připravili na rok, kdy konečně doopravdy zhubneme.

Ano, hubnutí je podle výzkumu opravdu to nejčastější předsevzetí, kterým si lidé komplikují život. Lepší figura je tak sen, co se většinou rozplyne během prvních pár dní, týdnu či měsíců. Kdo však vydrží zaslouží si poklonu. S hubnutím totiž souvisí i druhé nejčastější předsevzetí, které souvisí se zdravou stravou. Zlepšení života si tak představujeme hlavně skrze dobře zvolený jídelníček.

Už žádná pizza, hamburgery a smažené dobroty. V kuchyni tak zcela jistě zavládne čerstvá zelenina a promyšlené recepty, které budou mít blahodárný účinek. Realita je však často jenom jedno velké zklamání. Vůle je křehká a svůdné vůně umějí zamotat hlavu.

Nejdříve to začne nevinným ochutnáním a končí to odevzdaným obžerstvím. Disciplína prostě není pro každého. Člověk se tak schovává v koutě a místo, aby se omlouval sám sobě, sděluje svému okolí miliony důvodů, proč porušil svůj novoroční úkol. Děláme to nakonec pro sebe nebo pro své okolí?

Proč si dávat předsevzetí?

Nové začátky prostě přitahují ke změně. Paradoxně jí však můžeme učinit kdykoli bez ohledu na to, že se nacházíme na poslední stránce kalendáře. Když se však pouštíme do podobně radikálních úkolů je nutné si uvědomit hned několik priorit. V první řadě to člověk dělá pro sebe.

Lidé mají totiž často ve zvyku propadnout hanbou z porušeného předsevzetí jenom kvůli svému okolí. Sypat popel na hlavu však nesmí vaši blízcí, ale jen vaše svědomí. Jen tak se upřímně podíváte do zrcadla. Říct si sám sobě s čistým svědomím zda opravdu chcete přestat kouřit, méně se stresovat, více sportovat či se naučit cizí jazyk, je jediný způsob, jak podobné překážky překonat.

Nereálné cíle

Obrovské množství lidí tak skončí na své stezce novým životem bez úspěchu, protože mají na sebe kladou přehnané nároky. V první řadě je nutné znát sám sebe. Jen tak můžete odhadnout jestli jsou vaše předsevzetí reálná. Pokud chcete za měsíc shodit 10 kilo je jasné, že jste si před sebe stanovili jen těžko zvládnutelný úkol.

Není tak překvapením, že více jak polovina lidí během roku nedodrží nic z toho co jsi předsevzala. Nejlepší je si tak stanovit drobné cíle, které vám tolik nepotrápí vaší vůli. Když se podaří menší úkol splnit, zjistíte, že máte i na vyšší mety.

V žádném případě se však nenechte ovlivnit jedním jediným dnem v roce. Podobně zásadní rozhodnutí můžete činit kdykoliv se vám zamane. Není tak důležité, kdy se rozhodnete, ale zda se opravdu cítíte sebejistí a odhodlaní nezklamat hlavně sebe sama. Tak hodně štěstí, ať už se rozhodnete kdykoli.