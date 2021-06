Nový věrnostní program pro zákazníky Winerbaru. Ušetřete za luxusní víno!

Winebar nabízí luxusní vína z celé Evropy

Luxusní vinárna Winebar, nacházející se v pražské Michli, je místem, kam zaskočíte na deci a půl bílého, červeného, růžového nebo šumivého vína. Ať už při odpolední procházce Prahou, nebo na večerní posezení. K tomu můžete ochutnat některé z místních specialit, které chuť vína perfektně doplní. Dobře připravené kalamáry, chobotnice či mušle si v kombinaci s dobrým vínem také jen tak někde nedáte. Jestliže máte rádi klasiku, naservírují vám zde k vínu i sýry a uzeniny.

Jak věrnostní program Winerbar funguje?

Stejná vína jako v kamenné vinárně nabízí Winebar i na svém e-shopu. Na něm se aktuálně můžete zapojit do nově vzniklé akce, která z obyčejného nákupu vína udělá zajímavou hru. Vznikl zde totiž věrnostní program Winebar. Jeho založení je koncipované primárně jako poděkování všem, kteří na ni v době, kdy vinárna nemohla, podobně jako mnoho dalších provozoven, mít otevřeno, nezanevřeli a svými objednávkami ji drželi nad vodou.

Co účastí ve věrnostním programu získáte? Jsou to především slevy na další nákupy vína. Pravidla věrnostního programu jsou jednoduchá. Podle hodnoty vašich objednávek vás vína z Winebaru vyjdou v budoucnu levněji.

Pokud patříte mezi ty, kteří na e-shopu Winebaru v období od 1. 1. 2018 – 30. 4. 2021 nakoupili, automaticky získáváte nárok na slevu. Co když jste ale Winebar objevili až nedávno a do tohoto období vaše objednávky nespadají? Ani tak není nutné věšet hlavu, stačí se co nejdříve zaregistrovat, projít si nabídku vín, některé si objednat a tím se do věrnostního programu také zařadit a začít sbírat objednávky pro získání levnějšího vína.

Kolik můžete reálně ušetřit?

K zařazení do věrnostního programu je nutná registrace. Konkrétní výše slevy je odstupňovaná podle útraty za víno u jednotlivých zákazníků. Čas na to některý z limitů naplnit máte do konce kalendářního roku. Pak se hodnoty objednávek sečtou a podle toho, do které kategorie budete spadat, získáte nárok na příslušnou slevu. Kategorie, limity a slevy jsou následující:

Bronzová skupina

- útrata za víno: 5 000 Kč – 20 000 Kč

- získaná sleva: 5 % na všechna vína

Stříbrná skupina

- útrata za víno: 20 000 Kč – 50 000 Kč

- získaná sleva: 10 % na rakouská vína, dále španělská, francouzská, portugalská, německá, slovenská, a italská vína kromě Prosecca, 5 % na vína moravská, bulharská, chilská, novozélandská a Prosecco

Zlatá skupina

útrata za víno: 50 000 Kč – 100 000 Kč

získaná sleva: 15 % na rakouská, španělská, francouzská, portugalská, německá, slovenská, a italská vína kromě Prosecca, 5 % na vína moravská, bulharská, chilská, novozélandská a Prosecco

Platinová skupina

útrata za víno: více než 100 000 Kč

získaná sleva: 20 % na rakouská, španělská, francouzská, portugalská, německá, slovenská, a italská vína kromě Prosecca, 5 % na vína moravská, bulharská, chilská, novozélandská a Prosecco

Kromě těchto slev na luxusní vína ze všech koutů světa na registrované uživatele čekají vždy aktuální informace a pozvánky na akce, které Winebar pořádá, další výhodné nabídky či perfektní přehled o svých minulých objednávkách. Nemůže se vám tak už stát, že si objednáte víno, které vám zachutná, a když si ho budete chtít objednat příště, nevzpomenete si, jaké víno to vlastně bylo.