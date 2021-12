Obyčejná cibule nahradí při viróze polovinu lékárny, pomáhá i srdci. Tyto recepty vás dostanou na nohy

Využíváte raději místo nejrůznějších léků a doplňků stravy, které se vám nabízejí v lékárnách v blýskavých obalech, přírodní medicínu? Pokud ano, je dobře vědět, že mnohé přírodní pomocníky máme jistě ve spíži a třeba nás to ani nenapadne. Med, zázvor...ale co najít ještě něco běžnějšího? Třeba docela "obyčejnou" cibuli.

Jsou i chutnější léky, ale cibule pomáhá

„Z cibule je možné připravit různé nápoje, které - upřímně řečeno - sice neoslní svojí vůní nebo vynikající chutí, na kterou bychom se celý den těšili, ale na druhou stranu zkrátka pomáhají,“ říká specialistka na zdravou výživu Květoslava Horáková. Stejně jako u česneku, také u cibule si můžeme být jisti jejím účinkem proti nežádoucím bakteriím.

„Už naše babičky dobře věděly, že cibule pomáhá při zánětu dýchacích cest, při kašli, ale i v dalších případech. Pomáhá i při dalších virózách, a proto bychom na ni neměli zapomínat ani letos, kdy je boj s viry zvláště složitý,“ uvádí Horáková.

Proč cibule pomáhá?

Hlavní látkou, která je schopná nám pomáhat, je éterický olej, který cibule obsahuje. „Ten je složen z desítek jednotlivých látek, převážně ale z allicinu, který je schopen likvidovat jak viry, tak i plísně. Kromě toho je cibule schopna pozitivně působit na krevní oběh včetně srdce. Možná bychom v cibuli ani nehledali vitamíny, ale i ty tady jsou.“

Kromě vitamínu C nám cibule nabídne také "béčka" a samozřejmě i minerální látky. „A to už se vyplatí překonat i pro někoho možná nepříliš lahodnou chuť cibulového čaje nebo třeba sirupu. Tahle metoda je vyzkoušena generacemi lidí před námi, tak proč ji nevyužít.“

Jednoduchý cibulový čaj

Asi nejjednodušší variantou je příprava cibulového čaje. „Stačí středně velkou cibuli nakrájet najemno a povařit v přibližně čtvrt litru vody. Po pěti minutách můžeme čaj ze sporáku odstavit a o dalších pět minut později jej slijeme do hrnku a přidáme podle chuti citrón. K oslazení se výborně hodí med,“ má jasno Horáková.

Šťáva chce jen trpělivost

Stejně jednoduše si podle odbornice přípravíme i cibulovou šťávu, jen je potřeba trochu více trpělivosti. Nakrájenou cibuli smícháme se lžící cukru, lžící medu a necháme odpočívat přibližně dvanáct hodin. Získáme šťávu, která pomůže hlavně od kašle, ale působí blahodárně i při nachlazení, zánětu průdušek a dalších nemocech.

Léčivá omáčka překvapí

Opravdu nechcete pít cibuli? Pak je tady ještě jedna varianta, která sice může vypadat zvláštně, ale co do účinků za těmi předešlými příliš nezaostává. Co třeba uvařit cibulovou omáčku? Jde v podstatě o stejný princip jako při vaření cibulového čaje.

„Nakrájenou cibuli povaříme s novým kořením, bobkovým listem, pepřem a samozřejmě trochu osolíme. Poté ji v trošce vody rozmixujeme a můžeme takovou omáčkou přelít třeba kuřecí plátek. Děti ani nepoznají, že se vlastně léčí…“

