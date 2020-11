Od silných menstruačních bolestí pomáhají některé bylinky. Používají se jako čaje i syrové

Většina žen to dobře zná. Období menstruace je pro ně doslova peklem. Některé sahají po pilulkách, které ale nejsou pro tělo zrovna dvakrát šetrné. Na druhou stranu ale existuje spousta bylinek, které odvedou minimálně stejnou, někdy i daleko lepší práci, a navíc tolik nezatěžují naše životně důležité orgány.

Co na to gynekologové?

Nejdříve si připomeňme, že běžný menstruační cyklus by měl trvat 28 dnů. Vcelku běžná je odchylka plus mínus pět dnů. Pokud je kratší než 22 nebo delší než 35 dnů, pak už jde o poruchu. Nebezpečné je především zkrácení cyklu. Optimální délka samotné menstruace by měla být do pěti dnů. Pokud se krvácí delší dobu, pak je něco v nepořádku.

Podle gynekologů by neměla být ztráta krve větší než jeden mililitr na kilogram hmotnosti. Je jasné, že to asi žádná žena nebude měřit. Jak se tedy zjistí, co už je moc? No, vcelku jednoduše, v případě, že potřebujete mnohem více vložek a tampónů, než je zvykem, popřípadě pokud společně s krví vytékají i velké kusy sraženiny.

Vynechat alkohol

Během menstruace se doporučuje nepřehánět to s alkoholem. Dopřát byste si měli maximálně sklenku lehkého vína denně. Nahradit se doporučuje bylinkovým nebo zeleným čajem.

Jaké bylinky se skvěle hodí jako společníci pro boj se všemi neduhy, které jsou s menstruací spojeny?

Kořen anděliky

Většina žen se během menstruačního období střetává s nepříjemnými zažívacími problémy. Mezi ně bezesporu patří nadýmání nebo průjem. Výtažek z kořene anděliky může v takových případech pomoci daleko lépe než nějaké pilulky a obecně všechny chemické cesty.

Hořké látky a kumariny, které tato rostlina obsahuje, mohou pomoct proti pocitům plnosti, nadýmání, plynatosti, ale i nepříjemným mírným křečím.

Nátržník husí

Účinek této bylinky zveřejnil již v 16. stetí známý německý botanik, lékař a evangelický kazatel Hieronymus Bock. Bylinka se od té doby používá při křečích a silném krvácení. Horní bylinné části rostliny totiž obsahují třísloviny a pomají v boji s podobnými potížemi.

Ploštičník hroznatý

Ten není zrovna úplně běžnou bylinkou, nicméně jeho extrakt též pomáhá při ženských těžkostech. Funguje navíc nejen při menstruačních bolestech, ale také zmírňuje příznaky i během menopauzy, zadržování vody v horních a dolních končetinách, tlumí vlčí hlad a osvobozuje od bolestí hlavy.

Vitex jehněčí

Během menstruace hrozí i nepříjemné změny nálad v důsledku hormonálních výkyvů. Vitex jehněčí kolísání hormonů pomáhá regulovat. Tato rostlina také zmírňuje napětí a bolesti na prsou. K tomu všemu též upravuje nepravidelný cyklus.

Kapsička pastýřská

Za normálních okolností trvá menstruační období ženy zhruba 3 - 5 dní, v některých případech je to ale samozřejmě delší proces. Pro zmírnění krvácení se dá poměrně spolehlivě využít extrakt z kapsičky pastýřské.

Působí totiž adstringentně na křečové žíly na děloze a také zmírňuje krvácení. Kapsičku je ale také možné využít i jinak, a to například když vás popadne nepříjemné krvácení z nosu vlivem podráždění nosní sliznice.

Zázvor

Ten je bezesporu nejznámější a nejvíce používaný z celého výčtu bylinek. Velmi oblíbený je zázvorový čaj s medem a citrónem, a to samozřejmě nejen během menstruačních problémů. Zázvor obecně zmírňuje křeče v břichu, horečky, jemně stimuluje krevní oběh a také dělohu.

KAM DÁL: Hejtmanka Pecková: Převrat ve veřejných financích je totální. Budeme utahovat opasky, kde se dá.