Odolný plevel: Zbavte se trávy mezi dlaždičkami snadno a rychle

Odstranění plevele ze zahrádek je velmi náročné. Nemluvě o tom, že z několika desítek minut vytrhávání zelených rostlinek ze záhonů "bolí celý člověk".

Také je potřeba se soustředit na to, abychom rostlinky odstranili i s kořeny. Pokud totiž část plevele v zemi zůstane, je velice pravděpodobné, že se za několik dnů nebo týdnů s rostlinkou opět shledáme.

Expertka z oboru, zahradnice Genna Loraine, pro Express uvedla, že růstu plevele můžeme dokonce i účinně předcházet.

„Mulčujte půdu, působí to jako prevence růstu plevele. Blokuje to sluneční svit a znemožňuje to tak růst plevele. Tato metoda ale pomáhá také s udržením vlhkosti v půdě,“ uvedla Loraine.

Jako mulčování se označuje pokrytí prázdné plochy okrasných záhonů nějakým druhem materiálu, např. kůrou.

Plevel mezi dlaždicemi

Odstranit plevel i s kořeny je velmi náročné, zejména z míst, odkud ho nelze lehce podebrat lopatkou nebo nějakým jiným zahradním náčiním.

Řeč je zejména o spárách mezi venkovními dlaždicemi, kde je zelený porost obzvláště viditelný a nevzhledný.

Naštěstí i s tímto nechtěným porostem můžete velmi lehce skoncovat. Dokonce ani nemusíte kupovat žádné chemické přípravky, stačí vám jen voda a rychlovarná konvice.

„Polití plevele vroucí vodou ho okamžitě zlikviduje a spolu s ním i všechna jeho semínka v půdě,“ prozradila zahradnice.

Zdroj: Express

