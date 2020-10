Omezte sůl a vyměňte ji za bylinky: Libeček nahradí masox, bazalka zase dochutí rajčata

Sůl už nebudete potřebovat. Stačí sáhnout po takových bylinkách, jejichž chuť a aroma jídlo dochutí tak, že si na bílou královnu kuchyně ani nevzpomenete.

Libeček

Pokud někdo solí opravdu hodně, měl by sáhnout po libečku. Několi lístků této bylinky skvěle nahradí nejen sůl, ale i masox nebo bujón. Libeček je velmi chuťově výrazný, tudíž to s jeho množství do polévek a omáček nemusíte přehánět.

Oregano

Dobromysl, nebo chcete-li oregano, je také skvělým dosolovačem. Používá se také do polévek, ale třeba i na pizzu nebo do pečiva, kam pak není sůl potřeba.

Rozmarýn

Rozmarýn je další klasickou bylinkou, která umí nahradit sůl. U rozmarýnu ale pozor na jeho velkou intenzitu, která mnoha lidem vysloveně vadí. Když se to s ním přežene, dokáže zničit celé jídlo. Když s ním ale umíte pracovat, udělá třeba z takových zapečených rajčat, lilku, brambor nebo mletého masa dokonalé kulinářské dílo. Místo soli ho dejte i na kachnu či husu, uvidíte, že vám sůl chybět nebude.

Tymián

Tymián je zase skvělý na zvěřinu, ke které pak nebude potřebovat sůl nebo na ryby a drůbež. Oproti dalším bylinkám má tu výhodu, že mu nevadí dlouhé tepelné zpracování.

Bazalka

Bazalka je svěží bylinkou, která svou chutí nahradí sůl u zeleniny, jako je třeba lilek, ale skvělá je i červě nasekaná do zeleninového salátu.

Majoránka

Máte chuť na bramboráky a nechcete je solit? Pak zvyšte množství majoránky. To samé platí i u bramboračky, luštěnin nebo domácí paštiky. Pamatujte, že sušená majoránka nesnese dlouhou tepelnou úpravu.

Pažitka

Pažitku můžete konzumovat pouze čerstvou, ale její pikantní chuť na bramborách nic nepřebije. Místo soli je skvělá i do různých tvarohových pomazánek či vaječných pokrmů.

