Otužování posílí imunitu i vnitřní sílu. Znáte Wim Hofovu metodu?

Otužování je starý a účinný způsob posilování imunitního systému. „Čtenářům, kteří by chtěli

s otužováním začít, bych doporučil, aby nic neuspěchali. Rozhodně není dobrý nápad si napoprvé napustit ledovou vanu nebo se rovnou vydat k nejbližší řece. V rámci ranní rutiny můžete začít oplachováním obličeje. Postupně si pouštět studenou vodu na zátylek. Až poté, co si zvyknete na chlad, můžete začít přemýšlet o dalším kroku. Důležité je zmínit také dechové cvičení, bez kterého by celý tento proces nebyl kompletní,“ říká osobní trenér se zálibou ve výživě David Pliml, který se osobně otužuje.

Mýty a fakta

Slyšeli jste, že otužilci nebývají nikdy nemocní? Říkal vám někdo, že jediná forma otužování je koupel ve studené (ne-li promrzlé) řece či přehradě? Nenechte se zmýlit! Řada informací jsou mýty a nezakládají se úplně na pravdě.

Otužování přináší nesporné výhody pro naše zdraví, ale rozhodně nedokáže zabránit tomu, abyste nikdy neonemocněli. Faktem je, že otužilí lidé trpí nemocemi méně než ti, kteří se pravidelně neotužují. Okolní bakterie na otužilce obvykle nemají tak velký účinek. A pokud dojde na onemocnění, průběh nemoci je u nich mírnější a nemoc také často rychleji odezní.

Proč bychom se měli otužovat?

Důvodů je hned několik. „Tento proces je dobrým bojovníkem proti bolestem zad, vysokému krevnímu tlaku či alergiím. Vedle toho, že slouží jako dobrá forma prevence proti nachlazení, chřipce a angíně, působí otužování pozitivně i na lidskou psychiku. Říkáte si – hurá, valím pod ledovou sprchu nebo ještě lépe napustím si ledovou vanu. Pozor, to by byla největší chyba,“ upozorňuje David Buchta z Primulus.

Jaké tedy platí zásady pro otužován?

Napadlo vás rovnou skočit do promrzlé řeky či přehrady? Tak to by byla velká chyba! Tělo je potřeba na chlad pomalu navyknout. Důležité je podotknout, že bude trvat delší dobu, než si budete moci zaplavat v promrzlé řece – podobně jak to vidíte v televizních reportážích o Vánocích. Dobrým začátkem může být omývání se vlažným hadrem či žínkou.

Pokud byste se hned postavili pod ledový proud vody, mohli byste velmi lehce nachladnout a onemocnět. Tělo je potřeba na chlad připravit. „Imunita se krásně buduje také otužováním ve studené sprše. Žádné kolísání, studená sprcha 2-3x denně. Jednou týdně krátké koupání v libereckém lesním koupališti. V tom se cítím v pohodě.

Je to dlouhodobý proces

Dalším krokem je polévání se studenou vodou, ne však déle jak 1–2 minuty. Posledním krokem je sprchování se ledovou vodou. To by u začátečníků nemělo překročit dobu 2 minut. Proč si nemůžete napustit ledovou vanu a lehnout si do ní? Je to jednoduché. Vana neposkytuje velký prostor a nemůžete se v ní dobře hýbat.

„Otužování je dlouhodobý proces, ale po poctivém dodržování na sobě první pozitivní účinky poznáte již po měsíci. U otužování platí jediné heslo – vytrvalost. Dobrým tipem, jak začít s otužováním, je i koupání se v přírodě během léta, kdy nejsou nejteplejší dny a venku je chladno. Důležité ale je po tomto koupání vysušení a zahřátí těla. K otužování nepotřebujete nic speciálního. Vystačíte si s obyčejnou domácí sprchou,“ vysvětluje David Buchta.

Už jste někdy slyšeli o praktice zvané Wim Hofova metoda?

O otužování jako takovém bylo napsáno mnoho. Co ale taková Wim Hofova metoda? Ti, kteří ji praktikují, si ji vychvalují díky její jednoduchosti a funkčnosti. Díky ní se mnozí naučili ovládat svou mysl, čímž v samotném důsledku vědomě ovlivňují imunitní systém. Mnoho lidí zapomíná na svou vnitřní sílu. Schopnost těla přizpůsobit se extrémním teplotám, přirozenému prostředí. Tím, že jsme začali nosit teplé oblečení a regulujeme teplotu doma i v zaměstnání, jsme se připravili o mechanismus přirozené stimulace těla. Vnitřní sílu můžeme snadno znovu obnovit. Pomáhá nám k tomu právě metoda Wim Hof.

Tato metoda je založena na třech základních pilířích: terapii chladem, dýchání a závazku. V rámci terapie chladem se v těle snižují záněty a postupně se ztrácí tělesný tuk. To vše usnadňuje zesílení imunitního systému, vede k urovnání správné hladiny hormonů, zlepšuje se kvalita spánku a produkuje se endorfin. Dýchání podle Wim Hofovy metody zvyšuje energii, snižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitní systém. Vědomé dýchání vyžaduje trpělivost a odhodlání, abychom jej správně prováděli. Musíte zvládnout své tělo, naslouchat mu a následně i zvládnout svou mysl.

Jak provádět správně dechová cvičení?

Dechové cvičení se skládá z celkem 3 kroků, které se opakují v sériích. Je potřeba zhluboka se nadechovat, tak, abyste co nejvíce zvýšili respirační povrch plic. Nejprve se nadechujte do spodní části plic, následuje hrudník a nakonec pod klíční kosti. Celý proces dýchání by měl být co nejplynulejší. Výdechy by měly být volné a nenásilné, někomu by mohly dokonce připadat jen částečné. Po výdechu nezadržujte dech.

Nechte dech vyjít pouze uvolněním hrudi a bránice. Udržujte stejný rytmus nádechů a výdechů. Počet takovýchto nádechů a výdechů je pro každého rozdílný, ale pohybuje se zhruba kolem třiceti. Je potřeba poznat, kdy máte dost. Tento stav poznáte, že se vám začne točit hlava, jemně brnět a mravenčit v končetinách.

Zadržení dechu slouží jako spouštěč poplachové reakce organismu a jakýsi reset pro nervový systém. Jak správně provést zadržení dechu? Po nasycovací fázi vydechněte a zadržte dech. Vydechněte jen tolik vzduchu, abyste vyrovnali tlak v plicích s okolním tlakem vzduchu. Zadržujte dech tak dlouho, jak vám je příjemné. Zaměřte pozornost na svoje tělo. Celý cyklus opakujte minimálně čtyřikrát. Doporučená denní dávka jsou 4 cykly, tedy jedno cvičení.

Běhání a chození naboso

Dalším zajímavým způsobem otužování je chození či běhání naboso. Stejně tak jako sprchování ledovou vodou, zpočátku to nemusí být vůbec příjemné, ale postupným tréninkem se to dá zvládnout. Není vůbec špatné se v zimě zout a projít se po pořádné vrstvě sněhu. Ale dá se to zvládnout? Lidské tělo na tento chlad reaguje a snaží se pokrýt tepelné ztráty.

Bez tréninku nezůstávejte ve sněhu moc dlouho. Ve sněhu bude tělo nejprve reagovat zvýšením krevního oběhu do prochlazených míst. Ale netrénované tělo po chvíli bude situaci řešit naopak snížením krevního oběhu do chladných míst a může lehce dojít k prochlazení či omrzlinám.

Jste bosýma nohama ve sněhu?

Určitě se hýbejte, procházejte se, nesmíte zůstat stát na jednom místě. Pohybem dochází ke kratšímu doteku nohy se sněhem a tepelné ztráty nebudou tak velké. Určitě začínejte postupně a v kratších časových intervalech.

KAM DÁL: Nesplněný sen Dubčeka. Nikdy se nestal prezidentem a tragicky zemřel při autohavárii.