Ovesná kaše je takový malý zázrak. Pomáhá s hubnutím a zmírňuje riziko rakoviny

Půl hodiny až hodinu po probuzení se probouzí také i naše trávení. Tělo tak chce svou porci energie. Co je nejlepší mu dopřát? Na zdravou snídani každopádně neexistuje univerzální recept. Obecně ale platí, že lehčí a energeticky bohatší jsou cereálie - nasládlé. Těžší variantou je pečivo, šunka a sýr. Podobná snídaně je samozřejmě také tučnější.

Pokud máte ve zvyku poránu snídat sladké a nebo vstáváte velmi brzy, pak si klidně těžší variantu dovolit můžete. Pokud totiž nenastartujete svoje tělo správně, může se během dne stát, že se tento fakt začne projevovat sníženou mentální i fyzickou výkonností a únavou.

Hodně lidí nesnídá vůbec

Snídat ale jako cokoliv jiného se dá naučit. Inspirací klidně může být i někdo ve vašem okolí, který je "snídaňový typ" - a takových lidí není zrovna málo. Nepotrpí si na obědy o několika chodech a k večeři je klidně uspokojí tvaroh s hrstkou ořechů. Co si ale nenechají vzít, je jejich milovaná snídaně, která je totiž startem.

Za dobrou snídani rozhodně nemůžeme považovat pouhou kávu, jelikož ta ani v reálu snídaní není, stejně tak tomu není ani s jogurtem. Taková snídaně je totiž nutričně nevyvážená a dodá tělu pouze minimum živin.

Snídaně dokáže nabudit a připravit člověka na vše, co ho ten den čeká. Fanoušci snídaní mají své oblíbené denní jídlo, navíc si ho pravidelně vypiplají do naprostých detailů. Vyzkoušeli již všechny možné varianty - vajíčka na nespočet způsobů, francouzské toasty, pečivo s marmeládou nebo i palačinky. Jsou ale i tací, u kterých jasně vede ovesná kaše, proč tomu tak je?

Rozhodně není jen pro slečinky

Ovesná kaše je nutričně velmi bohatá a skvěle dokáže nakopnout do nového dne. K jejím velkým fanouškům patří třeba sportovci nebo také milovníci fitness a kulturisté. Tato snídaně tak rozhodně není pouze pro slečinky, dokáže totiž dodat energii i mužskému organismu.

Obiloviny obecně patří k základním potravinám v našem jídelníčku. Problémem ale velmi často je, že jsou rafinované, zpracované, zbavené cenných látek, místo toho, abychom do svého stravovacího plánu cíleně zařazovali potraviny celozrnné, což platí i v případě vloček.

Je na místě strach ze sacharidů?

Sacharidy se obecně mezi fanoušky diet netěší zrovna nejlepší pověsti a řada z nich se jim vyhýbá doslova jako čert kříži a snaží se je omezovat i v rámci příloh. Všem dietám, které jejich příjem striktně omezují, je ale lepší se bezesporu vyhnout.

Náš organismus totálně bez sacharidů není schopen fungovat a pokud je bude muset čerpat vlastními zdroji, pak využije vlastní svalové bílkoviny - a to je přesně to, co nikdo z nás nechce. Snaha o zhubnutí tudíž bude naprosto kontraproduktivní. Místo toho, abyste dosáhli na vysněnou postavu, totiž budete hladovět a vaše tělo se bude živit vašimi vlastními svaly. Obecně platí, že 40-45 % energie by mělo pocházet vždy právě ze sacharidů.

Musíte to dělat správně

I tady ale platí, že bychom měli využívat hlavně ty kvalitní, tudíž si rozhodně do těla nedoplňujte sacharidy tím, že sníte bonbón nebo nějakou tyčinku s kávovými zrnky. V našem jídelníčku by měly vést sacharidy komplexního rázu, tudíž složité a ty, které se v našem organismu uvolňují postupně.

K tomu všemu navíc udržují v normě hladinu hormonu inzulínu, který v našem těle při vysokých hodnotách přeměňuje přebytečné cukry na podkožní tuk. Najdete je hlavně v ovesných vločkách, celozrnných produktech a zelenině. Jednoduché sacharidy ve formě džusů, slazených nápojů, sladkostí nebo cukru poskytují našemu tělu energii okamžitou.

