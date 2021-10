Pavouci a moli: Jak se jich snadno a lehce zbavit jednou provždy?

Právě teď se nám do domů snaží dostat mimo jiné i pavouci a sekáči. Existuje ale lehký návod na podomácku vyrobený sprej, který vám s tímto problémem pomůže. Když směs nastříkáte kolem oken, tak pavoukům zabrání v tom, aby jimi prolezli do vašeho bytu či domu.

Potřebujete k tomu jen:

láhev s rozprašovačem

tea tree esenciální olej

vodu

Láhev naplníte do tří čtvrtin vodou a přidáte 20 kapek tea tree esenciálního oleje a pořádně celou směs protřepete. Poté ji prostě jen rozprašte kolem oken a dveří a pavouci se jim vyhnou obloukem.

Pokud s nimi ale máte opravdu velké problémy a zdá se vám, že by je tato směs zkrátka nezastavila, můžete na trámy použít nezředěný tea tree esenciální olej.

V tomto případě ho ale použijte jen na vrchní části dveří a oken. Tea tree olej v nezředěné formě totiž může být nebezpečný pro domácí mazlíčky a je tak důležité zajistit, aby s ním nepřišli do kontaktu.

Pavučiny

Pokud máte potíže s pavouky, je pravděpodobné, že i s pavučinami. Aby vaše zdi, stropy a zákoutí zářily čistotou, vyplatí se zainvestovat do prachovky s dlouhým držadlem, speciálně vyrobené k tomu, abyste s ní pohodlně dosáhli na vyvýšená místa.

Moli

Dalším nechtěným návštěvníkem v našich domovech v tomto období bývají moli, kteří nelítostně útočí na naše šatníky.

Nejlepší zbraní proti molům je levandule. Dejte ji do plátěných pytlíčků a zavěste do skříní, případně i položte do šuplíků se spodním prádlem nebo poliček. Pokud se vám ale nechce sáčky vyrábět, nezoufejte, lze je poměrně snadno sehnat i již připravené k použití.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Padají vám vlasy? Často to má jen jeden jediný důvod, kterého se lze snadno zbavit.